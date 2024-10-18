https://sarabic.ae/20241018/حزب-الله-يعلن-استهداف-20-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1093893328.html

"حزب الله" يعلن استهداف 20 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 20 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن استهداف 20 موقعًا للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مواقع تمركز الجنود الإسرائيليين في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T00:01+0000

2024-10-18T00:01+0000

2024-10-18T00:25+0000

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بيروت - سبوتنيك. وذكر حزب الله في عدة بيانات أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية دمروا 4 دبابات ميركافا لجيش العدو الإسرائيلي في مرتفع اللبونة، بصاروخين موجّهين، ما أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة طاقمها. كما تم تدمير دبابتين قرب مستعمرة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس باستخدام الصواريخ الموجّهة، بالإضافة إلى استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولة إجلاء المصابين بصلية صاروخية كثيفة".وأضاف البيان أن "المقاومة استهدفت أيضًا تجمعات للجنود الإسرائيليين في مناطق مختلفة، بما في ذلك مستوطنة كريات شمونة ومزارع شبعا، حيث أصابت الصواريخ عدة مواقع، وأدت إلى خسائر في صفوف العدو".وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق عن الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصعيدية" في المواجهة مع إسرائيل، وأشار إلى أن خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العمليات البرية في لبنان قد بلغت نحو 55 قتيلًا وأكثر من 500 جريح.وتتواصل المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ أكثر من عام، بعدما فتح حزب الله جبهة موازية لدعم غزة، مما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.تصاعدت حدة المواجهات بشكل كبير في سبتمبر الماضي بعد تفجير أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر حزب الله، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط اتهامات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل حول المسؤولية عن الهجوم.وفي ظل هذه التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي في بداية أكتوبر الجاري بدء تنفيذ عملية برية جديدة في جنوب لبنان تستهدف مواقع لحزب الله، مما يعمّق الأزمة ويزيد من احتمالية اندلاع حرب إقليمية.

https://sarabic.ae/20241017/حزب-الله-يعلن-الانتقال-إلى-مرحلة-جديدة-وتصاعدية-في-المواجهة-مع-إسرائيل-1093892294.html

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