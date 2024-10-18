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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
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17:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241018/فرنسا-تكافح-للتغلب-على-فيضانات-مفاجئة-بسبب-أمطار-هي-الأسوأ-منذ-أكثر-من-40-عاما-1093930773.html
فرنسا تكافح للتغلب على فيضانات مفاجئة بسبب أمطار هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما
فرنسا تكافح للتغلب على فيضانات مفاجئة بسبب أمطار هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما
سبوتنيك عربي
بدأت مناطق وسط وجنوب فرنسا، اليوم الجمعة، في التعافي من الفيضانات التي ضربتها، يوم أمس الخميس. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونتجت السيول المفاجئة، بعد هطول أمطار غزيرة فاجأت البلاد، تعد الأسوأ منذ أكثر من 4 عقود، والتي تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار، مما أدى إلى سيول من المياه المالحة التي قطعت الطرق، وجرفت السيارات وأغرقت المباني. ولم تربط السلطات الفرنسية بين أي وفيات أو إصابات مباشرة والفيضانات، التي بدأت في الانحسار ببطء، اليوم الجمعة، مع قيام البلدات بتنظيف المنازل من الطين والمياه، ونقل السيارات المقلوبة، وإزالة تشابك أغصان الأشجار والحطام.وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أصدرت، أمس الخميس، تنبيها "أحمر" اللون للفيضانات، لكن تم تخفيض مستوى التنبيه إلى اللون "البرتقالي"، اليوم الجمعة، مما يشير إلى أن مستويات المياه ستنخفض مرة أخرى. وقالت وزيرة البيئة الفرنسية، أجنيس بانييه روناشير، في تصريحات متلفزة: "في أماكن معينة في منطقة أرديش، سقط ما يصل إلى 700 مليمتر من المياه في 48 ساعة، وهذا أكثر من هطول أمطار عام في باريس، لذا فهو ضخم للغاية".وأظهرت محطات الأخبار الفرنسية، سيارات وعلامات مرورية وماشية جرفتها الفيضانات، وتحول الطريق السريع "إيه 47" القريب من ليو إلى مجرى مائي عملاق.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن باريس أرسلت 1500 رجل إطفاء إضافي إلى المناطق المتضررة.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فرنسا تكافح للتغلب على فيضانات مفاجئة بسبب أمطار هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما

20:43 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Julien Mattia / الانتقال إلى بنك الصورفيضان في باريس، فرنسا
فيضان في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
فيضان في باريس، فرنسا
© Sputnik . Julien Mattia
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأت مناطق وسط وجنوب فرنسا، اليوم الجمعة، في التعافي من الفيضانات التي ضربتها، يوم أمس الخميس.
ونتجت السيول المفاجئة، بعد هطول أمطار غزيرة فاجأت البلاد، تعد الأسوأ منذ أكثر من 4 عقود، والتي تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار، مما أدى إلى سيول من المياه المالحة التي قطعت الطرق، وجرفت السيارات وأغرقت المباني.
ولم تربط السلطات الفرنسية بين أي وفيات أو إصابات مباشرة والفيضانات، التي بدأت في الانحسار ببطء، اليوم الجمعة، مع قيام البلدات بتنظيف المنازل من الطين والمياه، ونقل السيارات المقلوبة، وإزالة تشابك أغصان الأشجار والحطام.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أصدرت، أمس الخميس، تنبيها "أحمر" اللون للفيضانات، لكن تم تخفيض مستوى التنبيه إلى اللون "البرتقالي"، اليوم الجمعة، مما يشير إلى أن مستويات المياه ستنخفض مرة أخرى.
وقالت وزيرة البيئة الفرنسية، أجنيس بانييه روناشير، في تصريحات متلفزة: "في أماكن معينة في منطقة أرديش، سقط ما يصل إلى 700 مليمتر من المياه في 48 ساعة، وهذا أكثر من هطول أمطار عام في باريس، لذا فهو ضخم للغاية".
وأظهرت محطات الأخبار الفرنسية، سيارات وعلامات مرورية وماشية جرفتها الفيضانات، وتحول الطريق السريع "إيه 47" القريب من ليو إلى مجرى مائي عملاق.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن باريس أرسلت 1500 رجل إطفاء إضافي إلى المناطق المتضررة.
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