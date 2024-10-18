https://sarabic.ae/20241018/لجنة-التحقيق-الروسية-تؤكد-جمع-كافة-المعلومات-من-هواتف-المشاركين-في-تفجير-كروكوس---1093904255.html

لجنة التحقيق الروسية تؤكد جمع كافة المعلومات من هواتف المشاركين في تفجير "كروكوس"

لجنة التحقيق الروسية تؤكد جمع كافة المعلومات من هواتف المشاركين في تفجير "كروكوس"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الجمعة، أنه تم جمع كافة المعلومات من هواتف المشاركين في تفجير "كروكوس" في موسكو. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T10:44+0000

2024-10-18T10:44+0000

2024-10-18T10:44+0000

روسيا

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العالم

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وقال باستريكين لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، إن "المحققين تمكنوا من الحصول على كافة المعلومات اللازمة من هواتف المتواطئين في القضية الجنائية حول الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس" في موسكو، على الرغم من أن المجرمين حاولوا تدمير هواتفهم المحمولة".وأضاف باستريكين: "أثناء التحقيق في القضية الجنائية للهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس"، قام المحققون وعلماء الجريمة لدينا بتحليل كمية كبيرة من البيانات من عدة مئات من وسائل الإعلام المختلفة".وأشار باستريكين إلى أنه "بعد الهجوم حاول المتواطئون تدمير الهواتف المحمولة، لكن أتاحت نتائج دراسة الخبراء للأجهزة، الحصول على معلومات هامة للتحقيق حول ظروف التحضير لارتكاب الجريمة".ووقع هجوم إرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس" في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، في 22 مارس/ آذار الماضي، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على الأشخاص الموجودين في المبنى وأضرموا النار في القاعة، ما أدى إلى مقتل 145 شخصا.خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسياماكرون: لدي معلومات "مفيدة" عن هجوم "كروكوس" ولن أفصح عنها

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