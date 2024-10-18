وزير الخارجية اللبناني السابق: "بريكس" شكل نكسة لواشنطن

عربي
بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-بريكس-شكل-نكسة-لواشنطن-1093915262.html
وزير الخارجية اللبناني السابق: "بريكس" شكل نكسة لواشنطن
وزير الخارجية اللبناني السابق: "بريكس" شكل نكسة لواشنطن
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية اللبناني السابق، فارس بويز، اليوم الجمعة، أنّ "استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة سياسية أدى إلى ردود فعل عالمية و"خلخل" في النظام... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T13:13+0000
2024-10-18T13:13+0000
مجموعة بريكس
قمة بريكس 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899080_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2f6438f4eb62dec1d6a7f1dd1a4a6924.jpg
وأشار بويز في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "العقوبات الأمريكية، التي تُفرض أحيانًا بشكل عشوائي أو غير مبرر، قد أدخلت الاقتصاد في صراع سياسي، مما جعل العديد من الدول تسعى للخروج من اعتمادها على الدولار كعملة وحيدة للتبادل التجاري، وخاصة في مجالات بيع وشراء النفط"، معتبرًا أنّ "هذه العقوبات، التي تستند في بعض الأحيان إلى مصالح سياسية، أدت إلى ضرورة إلغاء الدولار كعملة وحيدة".ولفت بويز إلى أنّ "العالم يشهد نوعًا من سقوط قمة "بريتون وودز"، التي اعتبرت الدولار مقياسًا للعملات العالمية وألغت الذهب كمعيار". وأشار إلى أنّ "هناك دلائل واضحة على هذا التوجه، مثل صعود سعر الذهب مقابل الدولار وارتفاع العملات المشفرة، مما يعكس محاولات الدول للخروج من السيطرة الأمريكية على الدولار".تحديات أمام الولايات المتحدةووصف بويز "الوضع الحالي بأنه اتجاه عالمي للخروج من الدولار كعملة واحدة، سواء عبر التبادل أو استخدام العملات الوطنية"، مشدّدًا أنّ "التحدي الأكبر هو كيفية مواجهة الولايات المتحدة لهذا التغيير، خاصة وأنها لم تعتد على المنافسة في الهيمنة الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية".وتابع أنّ "البعض يضع هذا الوضع في خانة مؤشرات الحرب العالمية الثالثة، معتقدًا أن أمريكا لن تتقبل بسهولة هذا الواقع المغاير".
https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-الرئيس-الإماراتي-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-روسيا-ويشارك-في-قمة-بريكس--1093903875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d269a9ff1084192f59b9a66e471023ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس, قمة بريكس 2024

وزير الخارجية اللبناني السابق: "بريكس" شكل نكسة لواشنطن

13:13 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورشعار قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا
شعار قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر وزير الخارجية اللبناني السابق، فارس بويز، اليوم الجمعة، أنّ "استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة سياسية أدى إلى ردود فعل عالمية و"خلخل" في النظام الاقتصادي القائم".
وأشار بويز في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "العقوبات الأمريكية، التي تُفرض أحيانًا بشكل عشوائي أو غير مبرر، قد أدخلت الاقتصاد في صراع سياسي، مما جعل العديد من الدول تسعى للخروج من اعتمادها على الدولار كعملة وحيدة للتبادل التجاري، وخاصة في مجالات بيع وشراء النفط"، معتبرًا أنّ "هذه العقوبات، التي تستند في بعض الأحيان إلى مصالح سياسية، أدت إلى ضرورة إلغاء الدولار كعملة وحيدة".
ولفت بويز إلى أنّ "العالم يشهد نوعًا من سقوط قمة "بريتون وودز"، التي اعتبرت الدولار مقياسًا للعملات العالمية وألغت الذهب كمعيار". وأشار إلى أنّ "هناك دلائل واضحة على هذا التوجه، مثل صعود سعر الذهب مقابل الدولار وارتفاع العملات المشفرة، مما يعكس محاولات الدول للخروج من السيطرة الأمريكية على الدولار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
الكرملين: الرئيس الإماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا ويشارك في قمة "بريكس"
10:44 GMT
الاتفاق بين السعودية وإيران برعاية الصين كان مؤشرًا هامًا على بدء هذا المسار، فقد تم إقرار مبدأ التبادل وإلغاء دفع سعر النفط بالدولار، مما يعد بمثابة مسمار في جدار الدولار، خاصة وأن الصين تُستخدم 30% من إنتاج النفط العالمي ولا ترغب في دفع ثمنه بالدولار.
تحديات أمام الولايات المتحدة
ووصف بويز "الوضع الحالي بأنه اتجاه عالمي للخروج من الدولار كعملة واحدة، سواء عبر التبادل أو استخدام العملات الوطنية"، مشدّدًا أنّ "التحدي الأكبر هو كيفية مواجهة الولايات المتحدة لهذا التغيير، خاصة وأنها لم تعتد على المنافسة في الهيمنة الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية".
أمريكا تتصرف كأنها سيدة العالم، مما يجعل مؤتمر بريكس يمثل نكسة كبيرة لها، ويؤدي إلى زيادة الاحتقان السياسي العالمي.
وتابع أنّ "البعض يضع هذا الوضع في خانة مؤشرات الحرب العالمية الثالثة، معتقدًا أن أمريكا لن تتقبل بسهولة هذا الواقع المغاير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTВоеннослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала