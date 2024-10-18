أجمل الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20241018/1093906212.html
أجمل الصور لهذا الأسبوع
أجمل الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:22+0000
2024-10-18T12:22+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093906382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d49241b5e896c23e353e8ddca02eb7c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093906382_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8ed78d0b4f19e5eca60d385803d495e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل الصور لهذا الأسبوع

12:22 GMT 18.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

عارضة الأزياء جيجي حديد تؤدي عرضا خلال عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" في حي بروكلين، في نيويورك.

عارضة الأزياء جيجي حديد تؤدي عرضا خلال عرض أزياء &quot;فيكتوريا سيكريت&quot; في حي بروكلين، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
1/16
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

عارضة الأزياء جيجي حديد تؤدي عرضا خلال عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" في حي بروكلين، في نيويورك.

© AP Photo / Armin Durgut

المشيعون يتجمعون لحضور جنازة جماعية لـ19 ضحية نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الفيضانات الأخيرة في جابلانيكا، البوسنة.

المشيعون يتجمعون لحضور جنازة جماعية لـ19 ضحية نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الفيضانات الأخيرة في جابلانيكا، البوسنة. - سبوتنيك عربي
2/16
© AP Photo / Armin Durgut

المشيعون يتجمعون لحضور جنازة جماعية لـ19 ضحية نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الفيضانات الأخيرة في جابلانيكا، البوسنة.

© Photo / Press service of MChS of Magadan Oblast

رجال الإنقاذ يقومون بنقل أحد سكان بورياتيا، الذي انجرف على متن قارب في بحر أوخوتسك لمدة شهرين، من السفينة "أنجل" إلى مستشفى في ماغادان.

رجال الإنقاذ يقومون بنقل أحد سكان بورياتيا، الذي انجرف على متن قارب في بحر أوخوتسك لمدة شهرين، من السفينة &quot;أنجل&quot; إلى مستشفى في ماغادان. - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Press service of MChS of Magadan Oblast

رجال الإنقاذ يقومون بنقل أحد سكان بورياتيا، الذي انجرف على متن قارب في بحر أوخوتسك لمدة شهرين، من السفينة "أنجل" إلى مستشفى في ماغادان.

© AP Photo / STR

مواطنون يقفون بجوار حطام قطار ركاب في محافظة المنيا، والذي كان متجها إلى القاهرة.

مواطنون يقفون بجوار حطام قطار ركاب في محافظة المنيا، والذي كان متجها إلى القاهرة. - سبوتنيك عربي
4/16
© AP Photo / STR

مواطنون يقفون بجوار حطام قطار ركاب في محافظة المنيا، والذي كان متجها إلى القاهرة.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

صورة لأحد صغار دببة الباندا المولودة حديثًا في حديقة حيوان برلين، ألمانيا.

صورة لأحد صغار دببة الباندا المولودة حديثًا في حديقة حيوان برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
5/16
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

صورة لأحد صغار دببة الباندا المولودة حديثًا في حديقة حيوان برلين، ألمانيا.

© AP Photo / Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل سيارة "بيجو إنسيبشن" الاختبارية أثناء زيارته لجناح "ستيلانتيس" في معرض باريس للسيارات، فرنسا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل سيارة &quot;بيجو إنسيبشن&quot; الاختبارية أثناء زيارته لجناح &quot;ستيلانتيس&quot; في معرض باريس للسيارات، فرنسا. - سبوتنيك عربي
6/16
© AP Photo / Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل سيارة "بيجو إنسيبشن" الاختبارية أثناء زيارته لجناح "ستيلانتيس" في معرض باريس للسيارات، فرنسا.

© AP Photo / Bikas Das

نساء يحضرن احتفالا بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورجا بوجا" في كلكتا، الهند.

نساء يحضرن احتفالا بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان &quot;دورجا بوجا&quot; في كلكتا، الهند. - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Bikas Das

نساء يحضرن احتفالا بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورجا بوجا" في كلكتا، الهند.

© AP Photo / Andre Penner

لقطة طريفة لعارضة أزياء تخلع حذاءها على منصة خلال عرض أزياء في أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.

لقطة طريفة لعارضة أزياء تخلع حذاءها على منصة خلال عرض أزياء في أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
8/16
© AP Photo / Andre Penner

لقطة طريفة لعارضة أزياء تخلع حذاءها على منصة خلال عرض أزياء في أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.

© AP Photo / Vadim Ghirda

صبي يطارد كلبًا في الغابة الملونة، في قرية بويناري، جنوبي رومانيا.

صبي يطارد كلبًا في الغابة الملونة، في قرية بويناري، جنوبي رومانيا. - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Vadim Ghirda

صبي يطارد كلبًا في الغابة الملونة، في قرية بويناري، جنوبي رومانيا.

© AP Photo / Matias Delacroix

صورة لرجل يحمل ابنته على الشاطئ في نيكولاي، كولومبيا.

صورة لرجل يحمل ابنته على الشاطئ في نيكولاي، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo / Matias Delacroix

صورة لرجل يحمل ابنته على الشاطئ في نيكولاي، كولومبيا.

© AP Photo / Brian Inganga

صورة لعمال حديقة الحيوان في كينيا وهم يطلقون خمسة أفيال للتجول في منتزه "أبردير الوطني"، في كينيا.

صورة لعمال حديقة الحيوان في كينيا وهم يطلقون خمسة أفيال للتجول في منتزه &quot;أبردير الوطني&quot;، في كينيا. - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Brian Inganga

صورة لعمال حديقة الحيوان في كينيا وهم يطلقون خمسة أفيال للتجول في منتزه "أبردير الوطني"، في كينيا.

© AP Photo / Chris O'Meara

سيدة تحاول مواساة خنزير تم إنقاذه من مياه الفيضانات في نهر ألافيا، التي تسبب بها إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا.

سيدة تحاول مواساة خنزير تم إنقاذه من مياه الفيضانات في نهر ألافيا، التي تسبب بها إعصار &quot;ميلتون&quot; في ولاية فلوريدا. - سبوتنيك عربي
12/16
© AP Photo / Chris O'Meara

سيدة تحاول مواساة خنزير تم إنقاذه من مياه الفيضانات في نهر ألافيا، التي تسبب بها إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لسائق دراجة نارية مع كلبه خلال مشاركته في "رالي الدراجات النارية" في ختام موسم الدراجات النارية 2024.

لقطة طريفة لسائق دراجة نارية مع كلبه خلال مشاركته في &quot;رالي الدراجات النارية&quot; في ختام موسم الدراجات النارية 2024. - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لسائق دراجة نارية مع كلبه خلال مشاركته في "رالي الدراجات النارية" في ختام موسم الدراجات النارية 2024.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

صورة لأشخاص يعبرون شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.

صورة لأشخاص يعبرون شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

صورة لأشخاص يعبرون شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.

© AP Photo / Andreea Alexandru

متطوعو الصليب الأحمر الروماني يجرون عملية الإنعاش على دمى خلال تجمع للاحتفال باليوم العالمي "لإعادة تأهيل القلب" في بوخارست، رومانيا.

متطوعو الصليب الأحمر الروماني يجرون عملية الإنعاش على دمى خلال تجمع للاحتفال باليوم العالمي &quot;لإعادة تأهيل القلب&quot; في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Andreea Alexandru

متطوعو الصليب الأحمر الروماني يجرون عملية الإنعاش على دمى خلال تجمع للاحتفال باليوم العالمي "لإعادة تأهيل القلب" في بوخارست، رومانيا.

© AP Photo / Mark Baker

الناس يراقبون ظهور القمر الوردي من أعلى جرف على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.

الناس يراقبون ظهور القمر الوردي من أعلى جرف على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Mark Baker

الناس يراقبون ظهور القمر الوردي من أعلى جرف على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار11:47 GMTВоеннослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала