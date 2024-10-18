أجمل الصور لهذا الأسبوع

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رجال الإنقاذ يقومون بنقل أحد سكان بورياتيا، الذي انجرف على متن قارب في بحر أوخوتسك لمدة شهرين، من السفينة "أنجل" إلى مستشفى في ماغادان.