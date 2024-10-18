أجمل الصور لهذا الأسبوع

عارضة الأزياء جيجي حديد تؤدي عرضا خلال عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" في حي بروكلين، في نيويورك.
عارضة الأزياء جيجي حديد تؤدي عرضا خلال عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" في حي بروكلين، في نيويورك.
المشيعون يتجمعون لحضور جنازة جماعية لـ19 ضحية نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الفيضانات الأخيرة في جابلانيكا، البوسنة.
المشيعون يتجمعون لحضور جنازة جماعية لـ19 ضحية نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الفيضانات الأخيرة في جابلانيكا، البوسنة.
رجال الإنقاذ يقومون بنقل أحد سكان بورياتيا، الذي انجرف على متن قارب في بحر أوخوتسك لمدة شهرين، من السفينة "أنجل" إلى مستشفى في ماغادان.
رجال الإنقاذ يقومون بنقل أحد سكان بورياتيا، الذي انجرف على متن قارب في بحر أوخوتسك لمدة شهرين، من السفينة "أنجل" إلى مستشفى في ماغادان.
مواطنون يقفون بجوار حطام قطار ركاب في محافظة المنيا، والذي كان متجها إلى القاهرة.
مواطنون يقفون بجوار حطام قطار ركاب في محافظة المنيا، والذي كان متجها إلى القاهرة.
صورة لأحد صغار دببة الباندا المولودة حديثًا في حديقة حيوان برلين، ألمانيا.
صورة لأحد صغار دببة الباندا المولودة حديثًا في حديقة حيوان برلين، ألمانيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل سيارة "بيجو إنسيبشن" الاختبارية أثناء زيارته لجناح "ستيلانتيس" في معرض باريس للسيارات، فرنسا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل سيارة "بيجو إنسيبشن" الاختبارية أثناء زيارته لجناح "ستيلانتيس" في معرض باريس للسيارات، فرنسا.
نساء يحضرن احتفالا بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورجا بوجا" في كلكتا، الهند.
نساء يحضرن احتفالا بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورجا بوجا" في كلكتا، الهند.
لقطة طريفة لعارضة أزياء تخلع حذاءها على منصة خلال عرض أزياء في أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.
لقطة طريفة لعارضة أزياء تخلع حذاءها على منصة خلال عرض أزياء في أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.
صبي يطارد كلبًا في الغابة الملونة، في قرية بويناري، جنوبي رومانيا.
صبي يطارد كلبًا في الغابة الملونة، في قرية بويناري، جنوبي رومانيا.
صورة لرجل يحمل ابنته على الشاطئ في نيكولاي، كولومبيا.
صورة لرجل يحمل ابنته على الشاطئ في نيكولاي، كولومبيا.
صورة لعمال حديقة الحيوان في كينيا وهم يطلقون خمسة أفيال للتجول في منتزه "أبردير الوطني"، في كينيا.
صورة لعمال حديقة الحيوان في كينيا وهم يطلقون خمسة أفيال للتجول في منتزه "أبردير الوطني"، في كينيا.
سيدة تحاول مواساة خنزير تم إنقاذه من مياه الفيضانات في نهر ألافيا، التي تسبب بها إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا.
سيدة تحاول مواساة خنزير تم إنقاذه من مياه الفيضانات في نهر ألافيا، التي تسبب بها إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا.
لقطة طريفة لسائق دراجة نارية مع كلبه خلال مشاركته في "رالي الدراجات النارية" في ختام موسم الدراجات النارية 2024.
لقطة طريفة لسائق دراجة نارية مع كلبه خلال مشاركته في "رالي الدراجات النارية" في ختام موسم الدراجات النارية 2024.
صورة لأشخاص يعبرون شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.
صورة لأشخاص يعبرون شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.
متطوعو الصليب الأحمر الروماني يجرون عملية الإنعاش على دمى خلال تجمع للاحتفال باليوم العالمي "لإعادة تأهيل القلب" في بوخارست، رومانيا.
متطوعو الصليب الأحمر الروماني يجرون عملية الإنعاش على دمى خلال تجمع للاحتفال باليوم العالمي "لإعادة تأهيل القلب" في بوخارست، رومانيا.
الناس يراقبون ظهور القمر الوردي من أعلى جرف على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.
الناس يراقبون ظهور القمر الوردي من أعلى جرف على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.