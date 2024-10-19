https://sarabic.ae/20241019/إسرائيل-تلقي-منشورات-على-غزة-تظهر-جثمان-السنوار-ورسالة-لـحماس-1093951221.html

إسرائيل تلقي منشورات على غزة تظهر جثمان السنوار ورسالة لـ"حماس"

إسرائيل تلقي منشورات على غزة تظهر جثمان السنوار ورسالة لـ"حماس"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير، أن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات فوق جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، والتي تظهر صورة لجثمان زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، مع رسالة. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T16:24+0000

2024-10-19T16:24+0000

2024-10-19T16:24+0000

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جاءت هذه الخطوة، في الوقت الذي ذكرت تقارير أن الضربات العسكرية الإسرائيلية قتلت 32 شخصا على الأقل في جميع أنحاء قطاع غزة، وشددت الحصار حول المستشفيات في جباليا في شمال الجيب، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.وورد في منشور الجيش الإسرائيلي باللغة العربية: "السنوار دمر حياتكم، لقد اختبأ في جحر مظلم، وتمت تصفيته وهو يهرب بذعر، "حماس" لن تحكم غزة بعد الآن، أخيرا جاتكم الفرصة للتحرر من استبدادها، من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة والعيش بسلام"، بحسب سكان مدينة خان يونس الجنوبية، والصور المتداولة على الإنترنت، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتم اقتباس نص المنشور، من بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بعد الإعلان عن مقتل يحيى السنوار، على يد جنود إسرائيليين يعملون في رفح.وقال سكان ومسعفون، إن القوات الإسرائيلية شددت حصارها على جباليا، أكبر المخيمات الثمانية التاريخية في القطاع، والتي حاصرتها أيضا بإرسال دبابات إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا القريبتين، وإصدار أوامر إخلاء للسكان.وقال مسؤولون إسرائيليون، إن أوامر الإخلاء كانت تهدف إلى فصل مقاتلي "حماس" عن المدنيين، ونفوا وجود أي خطة منهجية لإخلاء المدنيين من جباليا أو المناطق الشمالية الأخرى.وقُتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، على يد الجيش الإسرائيلي في تل السلطان في رفح، يوم الأربعاء الماضي، في عملية عسكرية.

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