تقرير: لماذا تم قطع إصبع يحيى السنوار بعد مقتله؟

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/تقرير-لماذا-تم-قطع-إصبع-يحيى-السنوار-بعد-مقتله؟-1093939959.html
تقرير: لماذا تم قطع إصبع يحيى السنوار بعد مقتله؟
تقرير: لماذا تم قطع إصبع يحيى السنوار بعد مقتله؟
سبوتنيك عربي
أجاب كبير علماء الأمراض في المركز الوطني الإسرائيلي، تشين كوغل، الذي فحص جثة يحيى السنوار،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي اغتالته إسرائيل... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T09:49+0000
2024-10-19T09:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حركة حماس
العالم العربي
حول العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac72a253b4cb7ab2d668bad050375a22.jpg
ونقلت وسيلة إعلامية أمريكية، في تقرير لها، عن الطبيب الإسرائيلي، قوله إنه "عندما عثرت القوات الإسرائيلية على جثة تشبه جثة يحيى السنوار، يوم الأربعاء، تم قطع إصبعه وإرساله لاختبار الحمض النووي من أجل التعرف عليه".وتشير الفيديوهات المتداولة إلى أن أول فيديو لجثة السنوار، كانت يده اليسرى بأصابعه الخمسة، ثم لاحقًا ظهر بإصبع واحد مفقود، بعد تغيير وضعية الجثة ونزع الساعة التي كان يرتديها من يده والسترة العسكرية والوشاح.وبعد التعرف على هويته، وصل جثمان السنوار إلى مركز الطب الشرعي في تل أبيب الساعة 9:30 مساء الخميس، حيث تم إجراء فحص الحمض النووي الكامل له.وأضاف كوغل أنه "بناءً على التحليل، كان لدينا يقين بنسبة 100% أن الجثة تعود لزعيم حماس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وأضاف، في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".وتابع: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء، قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".
https://sarabic.ae/20241019/مصير-جثة-السنوار-هل-تستخدم-في-صفقة-تبادل-أم-تدفن-في-مكان-سري-1093937919.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba103e5de4eca3470244106eb3298baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, العالم العربي, حول العالم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, العالم العربي, حول العالم, أخبار فلسطين اليوم

تقرير: لماذا تم قطع إصبع يحيى السنوار بعد مقتله؟

09:49 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaيحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أجاب كبير علماء الأمراض في المركز الوطني الإسرائيلي، تشين كوغل، الذي فحص جثة يحيى السنوار،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي اغتالته إسرائيل الأربعاء الماضي، على تساؤل طرحه كل من رأى الفيديوهات المزعومة للسنوار بعد وفاته، وهو لماذا قُطع إصبع السنوار؟
ونقلت وسيلة إعلامية أمريكية، في تقرير لها، عن الطبيب الإسرائيلي، قوله إنه "عندما عثرت القوات الإسرائيلية على جثة تشبه جثة يحيى السنوار، يوم الأربعاء، تم قطع إصبعه وإرساله لاختبار الحمض النووي من أجل التعرف عليه".
وتشير الفيديوهات المتداولة إلى أن أول فيديو لجثة السنوار، كانت يده اليسرى بأصابعه الخمسة، ثم لاحقًا ظهر بإصبع واحد مفقود، بعد تغيير وضعية الجثة ونزع الساعة التي كان يرتديها من يده والسترة العسكرية والوشاح.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
مصير جثة السنوار... هل سيتم "استخدامها" في صفقة تبادل أم تدفن في مكان سري؟
08:16 GMT
وبعد التعرف على هويته، وصل جثمان السنوار إلى مركز الطب الشرعي في تل أبيب الساعة 9:30 مساء الخميس، حيث تم إجراء فحص الحمض النووي الكامل له.
وقال كوغل: "بعد أن قام المختبر بإعداد الملف، قمنا بمقارنته مع الملف الشخصي للسنوار، خلال الفترة التي قضاها هنا كسجين، حتى نتمكن بعد ذلك من التعرف عليه أخيرًا من خلال الحمض النووي الخاص به".
وأضاف كوغل أنه "بناءً على التحليل، كان لدينا يقين بنسبة 100% أن الجثة تعود لزعيم حماس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".
وأضاف، في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".
وتابع: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء، قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала