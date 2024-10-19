https://sarabic.ae/20241019/تقرير-لماذا-تم-قطع-إصبع-يحيى-السنوار-بعد-مقتله؟-1093939959.html

تقرير: لماذا تم قطع إصبع يحيى السنوار بعد مقتله؟

تقرير: لماذا تم قطع إصبع يحيى السنوار بعد مقتله؟

سبوتنيك عربي

أجاب كبير علماء الأمراض في المركز الوطني الإسرائيلي، تشين كوغل، الذي فحص جثة يحيى السنوار،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي اغتالته إسرائيل... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T09:49+0000

2024-10-19T09:49+0000

2024-10-19T09:49+0000

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ونقلت وسيلة إعلامية أمريكية، في تقرير لها، عن الطبيب الإسرائيلي، قوله إنه "عندما عثرت القوات الإسرائيلية على جثة تشبه جثة يحيى السنوار، يوم الأربعاء، تم قطع إصبعه وإرساله لاختبار الحمض النووي من أجل التعرف عليه".وتشير الفيديوهات المتداولة إلى أن أول فيديو لجثة السنوار، كانت يده اليسرى بأصابعه الخمسة، ثم لاحقًا ظهر بإصبع واحد مفقود، بعد تغيير وضعية الجثة ونزع الساعة التي كان يرتديها من يده والسترة العسكرية والوشاح.وبعد التعرف على هويته، وصل جثمان السنوار إلى مركز الطب الشرعي في تل أبيب الساعة 9:30 مساء الخميس، حيث تم إجراء فحص الحمض النووي الكامل له.وأضاف كوغل أنه "بناءً على التحليل، كان لدينا يقين بنسبة 100% أن الجثة تعود لزعيم حماس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وأضاف، في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".وتابع: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء، قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".

https://sarabic.ae/20241019/مصير-جثة-السنوار-هل-تستخدم-في-صفقة-تبادل-أم-تدفن-في-مكان-سري-1093937919.html

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العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, العالم العربي, حول العالم, أخبار فلسطين اليوم