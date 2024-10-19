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https://sarabic.ae/20241019/مصير-جثة-السنوار-هل-تستخدم-في-صفقة-تبادل-أم-تدفن-في-مكان-سري-1093937919.html
مصير جثة السنوار... هل سيتم "استخدامها" في صفقة تبادل أم تدفن في مكان سري؟
مصير جثة السنوار... هل سيتم "استخدامها" في صفقة تبادل أم تدفن في مكان سري؟
سبوتنيك عربي
بعد الإعلان عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، أصبحت التساؤلات حول مصير جثته تطفو على الواجهة، وبالرغم من تأكيد الشرطة... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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تثير هذه الحالة العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت "الجثة ستُستخدم" في أي صفقات مستقبلية أو كيف سيتم اتخاذ القرار بشأن مكان دفنها.ولم تعلن إسرائيل حتى الآن ما إذا كانت ستحتفظ بالجثة "لاستخدامها" في أي صفقة تبادل محتملة أو ما إذا كان سيتم دفنها بطريقة أخرى أو إعادتها إلى حركة حماس.ونقل التقرير عن جون بي ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله: "أعتقد أنه سيتم دفن الجثة في مكان سري وغير معلن".وأوضح ألترمان أنه "من المحتمل أن يكون موقع دفن السنوار في إسرائيل، حيث يرغب الإسرائيليون في تجنب أي ادعاءات من أنصاره بأنه دُفن كشهيد في الأراضي الفلسطينية".ووفقا للتقرير، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على الطلبات المتعلقة بهذا الأمر.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.
https://sarabic.ae/20241018/مسدس-السنوار-قصة-غير-متوقعة-يكشفها-الإعلام-الإسرائيلي-1093904972.html
https://sarabic.ae/20241018/صحيفة-إسرائيلية-تشريح-جثة-السنوار-يكشف-السبب-الرئيسي-في-مقتله-1093905955.html
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طوفان الأقصى, غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصير جثة السنوار... هل سيتم "استخدامها" في صفقة تبادل أم تدفن في مكان سري؟

08:16 GMT 19.10.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 19.10.2024)
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
بعد الإعلان عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، أصبحت التساؤلات حول مصير جثته تطفو على الواجهة، وبالرغم من تأكيد الشرطة الإسرائيلية أنها حصلت على الجثة بعد مطابقة الحمض النووي، إلا إن الخطوات المتعلقة بـ"كيفية التعامل معها لا تزال غامضة".
تثير هذه الحالة العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت "الجثة ستُستخدم" في أي صفقات مستقبلية أو كيف سيتم اتخاذ القرار بشأن مكان دفنها.
ولم تعلن إسرائيل حتى الآن ما إذا كانت ستحتفظ بالجثة "لاستخدامها" في أي صفقة تبادل محتملة أو ما إذا كان سيتم دفنها بطريقة أخرى أو إعادتها إلى حركة حماس.

في هذا السياق، أفادت تقارير أمريكية، استنادًا إلى آراء خبراء، بأن "فكرة استخدام الجثة في صفقة تبادل تبدو غير مرجحة، لأن المسؤولين الإسرائيليين لا يرغبون في أن يصبح مكان دفن الجثة في الأراضي الفلسطينية مزارًا".

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ونقل التقرير عن جون بي ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله: "أعتقد أنه سيتم دفن الجثة في مكان سري وغير معلن".

وأشار إلى "الطريقة التي تم بها التعامل بها مع جثة زعيم تنظيم القاعدة "الإرهابي" أسامة بن لادن، الذي ألقي جثمانه في البحر من قبل القوات الأمريكية، بعد اتباع الخطوات التقليدية للدفن على الطريقة الإسلامية".

وأوضح ألترمان أنه "من المحتمل أن يكون موقع دفن السنوار في إسرائيل، حيث يرغب الإسرائيليون في تجنب أي ادعاءات من أنصاره بأنه دُفن كشهيد في الأراضي الفلسطينية".
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ووفقا للتقرير، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على الطلبات المتعلقة بهذا الأمر.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.
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