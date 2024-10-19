https://sarabic.ae/20241019/مصير-جثة-السنوار-هل-تستخدم-في-صفقة-تبادل-أم-تدفن-في-مكان-سري-1093937919.html

مصير جثة السنوار... هل سيتم "استخدامها" في صفقة تبادل أم تدفن في مكان سري؟

مصير جثة السنوار... هل سيتم "استخدامها" في صفقة تبادل أم تدفن في مكان سري؟

سبوتنيك عربي

بعد الإعلان عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، أصبحت التساؤلات حول مصير جثته تطفو على الواجهة، وبالرغم من تأكيد الشرطة... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T08:16+0000

2024-10-19T08:16+0000

2024-10-19T08:28+0000

طوفان الأقصى

غزة

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d1900e4dfc6c987aa5f4007d059898f.jpg

تثير هذه الحالة العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت "الجثة ستُستخدم" في أي صفقات مستقبلية أو كيف سيتم اتخاذ القرار بشأن مكان دفنها.ولم تعلن إسرائيل حتى الآن ما إذا كانت ستحتفظ بالجثة "لاستخدامها" في أي صفقة تبادل محتملة أو ما إذا كان سيتم دفنها بطريقة أخرى أو إعادتها إلى حركة حماس.ونقل التقرير عن جون بي ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله: "أعتقد أنه سيتم دفن الجثة في مكان سري وغير معلن".وأوضح ألترمان أنه "من المحتمل أن يكون موقع دفن السنوار في إسرائيل، حيث يرغب الإسرائيليون في تجنب أي ادعاءات من أنصاره بأنه دُفن كشهيد في الأراضي الفلسطينية".ووفقا للتقرير، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على الطلبات المتعلقة بهذا الأمر.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.

https://sarabic.ae/20241018/مسدس-السنوار-قصة-غير-متوقعة-يكشفها-الإعلام-الإسرائيلي-1093904972.html

https://sarabic.ae/20241018/صحيفة-إسرائيلية-تشريح-جثة-السنوار-يكشف-السبب-الرئيسي-في-مقتله-1093905955.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار