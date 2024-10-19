https://sarabic.ae/20241019/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لقطات-جديدة-من-لحظة-القضاء-على-يحيى-السنوار-فيديو-1093954128.html
الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات جديدة من لحظة القضاء على يحيى السنوار.. فيديو
الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات جديدة من لحظة القضاء على يحيى السنوار.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، مشاهد جديدة للحظة القضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T18:23+0000
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2024-10-19T18:23+0000
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وأشار أدرعي مع المقطع المصور، الذي نشره على منصة "إكس"، إلى أن "هذه كانت المرة الأولى التي التقى فيها السنوار الذي كان يختبئ على مدار عام كامل تحت الأرض، قوات جيش الدفاع في غزة، وهذه كانت أيضا لحظة القضاء عليه".وفي يوم الخميس الماضي، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل يحيى السنوار، إذ ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات جديدة من لحظة القضاء على يحيى السنوار.. فيديو
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، مشاهد جديدة للحظة القضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار.
وأشار أدرعي مع المقطع المصور، الذي نشره على منصة "إكس"، إلى أن "هذه كانت المرة الأولى التي التقى فيها السنوار الذي كان يختبئ على مدار عام كامل تحت الأرض، قوات جيش الدفاع في غزة، وهذه كانت أيضا لحظة القضاء عليه".
وفي يوم الخميس الماضي، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل يحيى السنوار، إذ ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.
وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.
وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.
وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، مساء يوم الخميس الماضي، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.