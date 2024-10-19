https://sarabic.ae/20241019/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-تحركات-السنوار-كانت-بين-خان-يونس-ورفح-1093954318.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية عثرت في وقت سابق على نفق اختبأ به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، موضحًا أن... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T18:26+0000
2024-10-19T18:26+0000
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وقال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم السبت : "وجدنا النفق الذي اختبأ فيه السنوار.. لقد اختبأ معظم الوقت تحت الأرض في منطقة بين خان يونس ورفح، وقواتنا في منطقة خان يونس دفعته للهروب إلى منطقة تل السلطان في رفح".وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241019/نتنياهو-عملاء-إيران-الذين-حاولوا-اغتيالي-وزوجتي-ارتكبوا-خطأ-فادحا-1093952987.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية عثرت في وقت سابق على نفق اختبأ به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، موضحًا أن تحركات الجيش الإسرائيلي دفعته للتحرك من منطقة خان يونس إلى تل السلطان في رفح.
وقال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم السبت : "وجدنا النفق الذي اختبأ فيه السنوار.. لقد اختبأ معظم الوقت تحت الأرض في منطقة بين خان يونس ورفح، وقواتنا في منطقة خان يونس دفعته للهروب إلى منطقة تل السلطان في رفح".
وتابع: "لم يكن هناك مختطفين مع السنوار عندما قمنا باغتياله.. تحركاته كانت بين خان يونس ورفح خلال فترة الحرب كافة".
وفي سياق متصل، ذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.
وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.