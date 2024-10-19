المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-تحركات-السنوار-كانت-بين-خان-يونس-ورفح-1093954318.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية عثرت في وقت سابق على نفق اختبأ به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، موضحًا أن... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T18:26+0000
2024-10-19T18:26+0000
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093953971_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d01186c48fd5010819de43fcab99fd40.jpg
وقال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم السبت : "وجدنا النفق الذي اختبأ فيه السنوار.. لقد اختبأ معظم الوقت تحت الأرض في منطقة بين خان يونس ورفح، وقواتنا في منطقة خان يونس دفعته للهروب إلى منطقة تل السلطان في رفح".وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241019/نتنياهو-عملاء-إيران-الذين-حاولوا-اغتيالي-وزوجتي-ارتكبوا-خطأ-فادحا-1093952987.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093953971_27:0:915:666_1920x0_80_0_0_0fa4b8b53d8a1910c246b728e50c98ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحركات السنوار كانت بين خان يونس ورفح

18:26 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamraالقيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية عثرت في وقت سابق على نفق اختبأ به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، موضحًا أن تحركات الجيش الإسرائيلي دفعته للتحرك من منطقة خان يونس إلى تل السلطان في رفح.
وقال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم السبت : "وجدنا النفق الذي اختبأ فيه السنوار.. لقد اختبأ معظم الوقت تحت الأرض في منطقة بين خان يونس ورفح، وقواتنا في منطقة خان يونس دفعته للهروب إلى منطقة تل السلطان في رفح".

وتابع: "لم يكن هناك مختطفين مع السنوار عندما قمنا باغتياله.. تحركاته كانت بين خان يونس ورفح خلال فترة الحرب كافة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
نتنياهو: عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا
17:28 GMT
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.
وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل18:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:18 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала