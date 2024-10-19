https://sarabic.ae/20241019/عجز-الميزانية-الأمريكية-يتجاوز-18-تريليون-دولار-في-2024-1093933634.html
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن عجز الميزانية الأمريكية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام الحالي 2024. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T03:56+0000
2024-10-19T03:56+0000
2024-10-19T03:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
اقتصاد
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg
وأوضحت وسائل الإعلام الغربية، فجر اليوم السبت، أن عجز الموازنة الأمريكية يأتي بزيادة حوالي 8% عن العام السابق 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.ونقلت عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسي للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".ويذكر أن عام 2024 يمثل ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة الأمريكية بعد عامي 2021 و2020، حيث أكدت وزارة الخزانة أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.وعزت الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات في 2024 بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة، حيث أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن "الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024"، مشيرة إلى أن "العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس/آذار".ويأتي هذا فيما أوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية أن خطط "دونالد ترامب في حال فوزه ستؤدي إلى تراكم 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة، وهو أكثر من ضعف 3.5 تريليون دولار المتوقعة من مقترحات كامالا هاريس".
https://sarabic.ae/20231120/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تكشف-اعتماد-أوكرانيا-الكلي-على-الدعم-الغربي-1083320065.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff974fc3c1c171b493719eae36dca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, اقتصاد, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, اقتصاد, دونالد ترامب
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن عجز الميزانية الأمريكية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام الحالي 2024.
وأوضحت وسائل الإعلام الغربية، فجر اليوم السبت، أن عجز الموازنة الأمريكية يأتي بزيادة حوالي 8% عن العام السابق 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
20 نوفمبر 2023, 14:28 GMT
ونقلت عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسي للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
ويذكر أن عام 2024 يمثل ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة الأمريكية
بعد عامي 2021 و2020، حيث أكدت وزارة الخزانة أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
وعزت الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات في 2024 بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة، حيث أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن "الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024"، مشيرة إلى أن "العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس/آذار".
ويأتي هذا فيما أوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية أن خطط "دونالد ترامب
في حال فوزه ستؤدي إلى تراكم 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة، وهو أكثر من ضعف 3.5 تريليون دولار المتوقعة من مقترحات كامالا هاريس".