عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/عجز-الميزانية-الأمريكية-يتجاوز-18-تريليون-دولار-في-2024-1093933634.html
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن عجز الميزانية الأمريكية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام الحالي 2024. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T03:56+0000
2024-10-19T03:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
اقتصاد
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg
وأوضحت وسائل الإعلام الغربية، فجر اليوم السبت، أن عجز الموازنة الأمريكية يأتي بزيادة حوالي 8% عن العام السابق 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.ونقلت عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسي للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".ويذكر أن عام 2024 يمثل ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة الأمريكية بعد عامي 2021 و2020، حيث أكدت وزارة الخزانة أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.وعزت الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات في 2024 بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة، حيث أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن "الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024"، مشيرة إلى أن "العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس/آذار".ويأتي هذا فيما أوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية أن خطط "دونالد ترامب في حال فوزه ستؤدي إلى تراكم 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة، وهو أكثر من ضعف 3.5 تريليون دولار المتوقعة من مقترحات كامالا هاريس".
https://sarabic.ae/20231120/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تكشف-اعتماد-أوكرانيا-الكلي-على-الدعم-الغربي-1083320065.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff974fc3c1c171b493719eae36dca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, اقتصاد, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, اقتصاد, دونالد ترامب

عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024

03:56 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن عجز الميزانية الأمريكية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام الحالي 2024.
وأوضحت وسائل الإعلام الغربية، فجر اليوم السبت، أن عجز الموازنة الأمريكية يأتي بزيادة حوالي 8% عن العام السابق 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الخزانة الأمريكية تكشف اعتماد أوكرانيا الكلي على الدعم الغربي
20 نوفمبر 2023, 14:28 GMT
ونقلت عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسي للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
ويذكر أن عام 2024 يمثل ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة الأمريكية بعد عامي 2021 و2020، حيث أكدت وزارة الخزانة أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
وعزت الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات في 2024 بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة، حيث أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن "الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024"، مشيرة إلى أن "العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس/آذار".
ويأتي هذا فيما أوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية أن خطط "دونالد ترامب في حال فوزه ستؤدي إلى تراكم 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة، وهو أكثر من ضعف 3.5 تريليون دولار المتوقعة من مقترحات كامالا هاريس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала