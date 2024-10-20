https://sarabic.ae/20241020/إيران-حددنا-الأهداف-الإسرائيلية-التي-سنقصفها-في-حال-تعرضنا-لهجوم-1093961618.html

إيران: حددنا الأهداف الإسرائيلية التي سنقصفها في حال تعرضنا لهجوم

إيران: حددنا الأهداف الإسرائيلية التي سنقصفها في حال تعرضنا لهجوم

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن أي هجوم إسرائيلي على إيران يعني تخطي الخطوط الحمراء، ولن يُترك دون رد. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "إيسنا"، أضاف عراقجي في تصريحات إعلامية، أن طهران سترد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتها النووية.وأوضح أن "طهران لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية في إسرائيل بل استهدفت منشآت عسكرية فقط"، مؤكدا أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات، ومواجهة هذا الهجوم.كما أشار عراقجي إلى أنه "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها، وإيران لا تريد ذلك".وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.

https://sarabic.ae/20241020/وثائق-أمريكية-مسربة-تكشف-سرا-نوويا-عن-استعدادات-إسرائيل-لضرب-إيران-1093960570.html

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