https://sarabic.ae/20241020/اعتقال-شاب-عربي-بشبهة-التخطيط-لمهاجمة-السفارة-الإسرائيلية-في-ألمانيا-1093964349.html
اعتقال شاب عربي بشبهة "التخطيط" لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في ألمانيا
اعتقال شاب عربي بشبهة "التخطيط" لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في ألمانيا
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الألمانية، أمس السبت، قرب برلين، ليبيّاً يُشتبه بتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما قالت النيابة العامة الفيدرالية لوكالة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T10:30+0000
2024-10-20T10:30+0000
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وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن الرجل "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحاً أن الأمر يتعلق بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به. وقالت النيابة العامة إنه تم تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.وأشارت إلى أن المشتبه به يبلغ 28 عاماً، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.ودخل المعتقل أراضي ألمانيا في نوفمبر 2022 وطلب اللجوء، لكن تم رفضه، إلا أنه بقي في مدينة بيرناو بالقرب من برلين.
https://sarabic.ae/20241010/السفارة-الأمريكية-ببغداد-تعلق-على-إدراج-صورة-للسيستاني-بقائمة-الاغتيالات-الإسرائيلية-1093620676.html
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أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
أخبار ألمانيا, إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
اعتقال شاب عربي بشبهة "التخطيط" لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في ألمانيا
اعتقلت السلطات الألمانية، أمس السبت، قرب برلين، ليبيّاً يُشتبه بتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما قالت النيابة العامة الفيدرالية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن الرجل "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحاً أن الأمر يتعلق بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به. وقالت النيابة العامة إنه تم تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.
وأشارت إلى أن المشتبه به يبلغ 28 عاماً، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.
ووجّه سفير إسرائيل لدى برلين رون بروسور عبر منصة "إكس" الشكر للسلطات الألمانية لضمانها أمن سفارة بلاده.
ودخل المعتقل أراضي ألمانيا في نوفمبر 2022 وطلب اللجوء، لكن تم رفضه، إلا أنه بقي في مدينة بيرناو بالقرب من برلين.