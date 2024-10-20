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https://sarabic.ae/20241020/بعد-قرار-سعودي-رسمي-القصة-الكاملة-لما-قالته-قناة-إم-بي-سي-عن-قادة-حماس-1093964073.html
بعد قرار سعودي رسمي... القصة الكاملة لما قالته قناة "إم بي سي" عن قادة "حماس"
بعد قرار سعودي رسمي... القصة الكاملة لما قالته قناة "إم بي سي" عن قادة "حماس"
سبوتنيك عربي
شهدت الساعات الماضية انتقادات واسعة وغضبا عارما تجاه إحدى القنوات السعودية، بسبب تقرير بثته القناة، وصف قادة الحركات الإسلامية المسلحة بالإرهابيين. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T10:24+0000
2024-10-20T10:24+0000
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الحديث عن قناة "إم بي سي"، التي عرضت تقريرا حمل عنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، والذي عدّد شخصيات قيادية بينهم مؤسس "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، أسامة بن لادن، وغيره من قادة التنظيم.كما ذكر كذلك قادة ما يسمى "محور المقاومة الذي تقوده إيران"، بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل هذا الأسبوع في قطاع غزة، إذ قال عنه التقرير إنه "وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه"، كما تناول إسماعيل هنية الذي قُتل في عملية اغتيال في طهران نُسبت إلى إسرائيل نهاية يوليو/ تموز الماضي، وفق التقرير.وورد أيضا ذكر قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، اللذين قُتلا في ضربة أمريكية في العاصمة العراقية في يناير/ كانون الثاني 2020، بالإضافة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.وأثار مضمون التقرير الذي بثته "إم بي سي"، غضبا واسعا في بغداد، وقام مئات المتظاهرين بمهاجمة مكتب قناة "إم بي سي" في العاصمة العراقية بغداد، منتصف ليل الجمعة السبت.واقتحم ما بين 400 و500 شخصا مقر شركة تنتج محتوى لقناة "إم بي سي" السعودية، وقاموا بـ"تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى"، وفقا لإفادة مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، لوكالة "فرانس برس".وتمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، من إخماد الحريق، بينما نجحت القوات الأمنية في تفريق المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.واعتبر النائب العراقي، مصطفى جبار سند، عبر منصة "إكس"، أن "قناة "إم بي سي" السعودية.. تسيء لقادة المقاومة في كل البلدان". وتوعد بأن "يتم العمل على إلغاء رخصتها" في العراق.كما أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، تقرير قناة "إم بي سي"، وشددت في بيان لها، على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها"، مؤكدة أنه "سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي".وفي مساء أمس السبت، أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، إلغاء رخصة عمل قناة "إم بي سي" في البلاد.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه "انطلاقا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت: "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، في بيان لها، "إحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، على خلفية "تقرير إخباري مخالف".وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بسبب تقرير إخباري، قالت إنه "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".وشددت الهيئة أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة".ولم تذكر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية في بيانها، اسم القناة التلفزيونية المعنية بإحالة مسؤولين فيها للتحقيق.
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السعودية, حركة حماس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
السعودية, حركة حماس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

بعد قرار سعودي رسمي... القصة الكاملة لما قالته قناة "إم بي سي" عن قادة "حماس"

10:24 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaقادة حركة "حماس" الفلسطينية الراحلان، إسماعيل هنية ويحيى السنوار
قادة حركة حماس الفلسطينية الراحلان، إسماعيل هنية ويحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
قادة حركة "حماس" الفلسطينية الراحلان، إسماعيل هنية ويحيى السنوار
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
شهدت الساعات الماضية انتقادات واسعة وغضبا عارما تجاه إحدى القنوات السعودية، بسبب تقرير بثته القناة، وصف قادة الحركات الإسلامية المسلحة بالإرهابيين.
الحديث عن قناة "إم بي سي"، التي عرضت تقريرا حمل عنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، والذي عدّد شخصيات قيادية بينهم مؤسس "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، أسامة بن لادن، وغيره من قادة التنظيم.
كما ذكر كذلك قادة ما يسمى "محور المقاومة الذي تقوده إيران"، بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل هذا الأسبوع في قطاع غزة، إذ قال عنه التقرير إنه "وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه"، كما تناول إسماعيل هنية الذي قُتل في عملية اغتيال في طهران نُسبت إلى إسرائيل نهاية يوليو/ تموز الماضي، وفق التقرير.
وورد أيضا ذكر قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، اللذين قُتلا في ضربة أمريكية في العاصمة العراقية في يناير/ كانون الثاني 2020، بالإضافة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأثار مضمون التقرير الذي بثته "إم بي سي"، غضبا واسعا في بغداد، وقام مئات المتظاهرين بمهاجمة مكتب قناة "إم بي سي" في العاصمة العراقية بغداد، منتصف ليل الجمعة السبت.
واقتحم ما بين 400 و500 شخصا مقر شركة تنتج محتوى لقناة "إم بي سي" السعودية، وقاموا بـ"تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى"، وفقا لإفادة مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، لوكالة "فرانس برس".
وتمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، من إخماد الحريق، بينما نجحت القوات الأمنية في تفريق المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.
واعتبر النائب العراقي، مصطفى جبار سند، عبر منصة "إكس"، أن "قناة "إم بي سي" السعودية.. تسيء لقادة المقاومة في كل البلدان". وتوعد بأن "يتم العمل على إلغاء رخصتها" في العراق.
كما أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، تقرير قناة "إم بي سي"، وشددت في بيان لها، على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها"، مؤكدة أنه "سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي".
وفي مساء أمس السبت، أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، إلغاء رخصة عمل قناة "إم بي سي" في البلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه "انطلاقا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابعت: "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".
وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، في بيان لها، "إحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، على خلفية "تقرير إخباري مخالف".
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بسبب تقرير إخباري، قالت إنه "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".
وشددت الهيئة أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة".
ولم تذكر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية في بيانها، اسم القناة التلفزيونية المعنية بإحالة مسؤولين فيها للتحقيق.
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