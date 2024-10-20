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https://sarabic.ae/20241020/من-الآن-ممنوع-ظهور-الكائنات-الحية-في-تلفزيون-هذه-الدولة-الإسلامية-1093959837.html
من الآن.. ممنوع ظهور الكائنات الحية في تلفزيون هذه الدولة الإسلامية
من الآن.. ممنوع ظهور الكائنات الحية في تلفزيون هذه الدولة الإسلامية
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "طالبان" عن منع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية في أفغانستان، مشيرة إلى أنها أبلغت الصحفيين في عدة ولايات بتطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T06:52+0000
2024-10-20T06:52+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، أن "القانون يسري على جميع أنحاء أفغانستان"، معتبرًا أن صور الكائنات الحية "تتعارض مع الشريعة الإسلامية".وقد أصدرت سلطات طالبان في الصيف الماضي قانونًا يحمل عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والذي يتضمن 35 بندًا يحدد كيفية تنظيم حياة الأفغان وفقًا لتفسير الحركة المتشدد للشريعة، التي فرضتها منذ عودتها إلى السلطة في عام 2021.ومع ذلك، لم يتم تطبيق العديد من بنود هذا القانون بشكل صارم، حيث تستمر الحكومة في نشر صور الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي.وأوضح صحفيون في قندهار أنهم لم يتلقوا أي إشعار من الوزارة، وأنهم لم يتعرضوا للاعتقال من قبل الشرطة بسبب التقاطهم صورا أو مقاطع فيديو.تجدر الإشارة إلى أن حظر نشر صور الكائنات الحية كان ساري المفعول خلال حكم طالبان (تخضع الحركة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) السابق بين عامي 1996 و2001، ولكن لم يتم فرض قانون مشابه بشكل واسع منذ استعادة الحركة السلطة في 2021.
https://sarabic.ae/20221229/-قائمة-المحظورات-التي-اتخذتها-حركة-طالبان-منذ-توليها-الحكم-1071733749.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

من الآن.. ممنوع ظهور الكائنات الحية في تلفزيون هذه الدولة الإسلامية

06:52 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Kirill Kalinikov / الانتقال إلى بنك الصورفيديو كاميرا
فيديو كاميرا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Kirill Kalinikov
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تابعنا عبر
أعلنت حركة "طالبان" عن منع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية في أفغانستان، مشيرة إلى أنها أبلغت الصحفيين في عدة ولايات بتطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، أن "القانون يسري على جميع أنحاء أفغانستان"، معتبرًا أن صور الكائنات الحية "تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وقد أصدرت سلطات طالبان في الصيف الماضي قانونًا يحمل عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والذي يتضمن 35 بندًا يحدد كيفية تنظيم حياة الأفغان وفقًا لتفسير الحركة المتشدد للشريعة، التي فرضتها منذ عودتها إلى السلطة في عام 2021.

وأوضحت الوزارة أنه "لن يتم استخدام القوة أثناء تطبيق هذه القواعد"، مشيرة إلى أن الهدف هو توجيه الناس وإبلاغهم بأن هذه الأمور تتعارض مع الشريعة ويجب تجنبها.

قائمة المحظورات التي اتخذتها طالبان منذ توليها الحكم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
وسائط متعددة
قائمة المحظورات التي اتخذتها حركة "طالبان" منذ توليها الحكم
29 ديسمبر 2022, 12:30 GMT
ويشمل القانون مجموعة من القيود، مثل منع الاحتفاظ بصور الكائنات الحية وحظر "المحتوى المعادي للشريعة والدين" أو "المهين للمسلمين".
ومع ذلك، لم يتم تطبيق العديد من بنود هذا القانون بشكل صارم، حيث تستمر الحكومة في نشر صور الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح صحفيون في قندهار أنهم لم يتلقوا أي إشعار من الوزارة، وأنهم لم يتعرضوا للاعتقال من قبل الشرطة بسبب التقاطهم صورا أو مقاطع فيديو.
تجدر الإشارة إلى أن حظر نشر صور الكائنات الحية كان ساري المفعول خلال حكم طالبان (تخضع الحركة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) السابق بين عامي 1996 و2001، ولكن لم يتم فرض قانون مشابه بشكل واسع منذ استعادة الحركة السلطة في 2021.
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