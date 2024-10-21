https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-مسؤول-بـحزب-الله-اللبناني-في-العاصمة-السورية-دمشق-1094016096.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بـ"حزب الله" اللبناني في العاصمة السورية دمشق
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بـ"حزب الله" اللبناني في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اغتيال مسؤول مالي بـ"حزب الله" اللبناني، في العاصمة السورية دمشق. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T20:16+0000
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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة بحي المزة شرقية بدمشق، بحسب مراسل "سبوتنيك".وبحسب المراسل، فإن أحد المستهدفين كان قد خرج للتو من عزاء يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بصاروخ موجه أطلقته طائرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.وقبل قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ورصدت مقاطع فيديو متداولة موقع الاستهداف بمحيط مستشفى رفيق الحريري، أحد أكبر المؤسسات الطبية في لبنان.وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت إحدى التلال الواقعة عند مثلث الحدود السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.ويتبادل الطرفان هجمات محدودة منذ بداية حرب غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن منذ بداية أكتوبر الحالي، توسعت المواجهة بعدما شنت إسرائيل هجمات واسعة ضد لبنان، قابلها "حزب الله" بقصف صاروخي استهدف مناطق مختلفة في إسرائيل، كما استخدام الطائرات المسيرة في هجمات كان أبرزها هجوم يافا، الذي استهدف موقعا عسكريا تابع للواء النخبة الإسرائيلية "غولاني".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بـ"حزب الله" اللبناني في العاصمة السورية دمشق
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اغتيال مسؤول مالي بـ"حزب الله" اللبناني، في العاصمة السورية دمشق.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، جراء قصف إسرائيلي
استهدف سيارة بحي المزة شرقية بدمشق، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وبحسب المراسل، فإن أحد المستهدفين كان قد خرج للتو من عزاء يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بصاروخ موجه أطلقته طائرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.
وقبل قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ورصدت مقاطع فيديو متداولة موقع الاستهداف بمحيط مستشفى رفيق الحريري، أحد أكبر المؤسسات الطبية في لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية
استهدفت إحدى التلال الواقعة عند مثلث الحدود السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
ويتبادل الطرفان هجمات محدودة منذ بداية حرب غزة
، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن منذ بداية أكتوبر الحالي، توسعت المواجهة بعدما شنت إسرائيل هجمات واسعة ضد لبنان، قابلها "حزب الله" بقصف صاروخي استهدف مناطق مختلفة في إسرائيل، كما استخدام الطائرات المسيرة في هجمات كان أبرزها هجوم يافا، الذي استهدف موقعا عسكريا تابع للواء النخبة الإسرائيلية "غولاني".