https://sarabic.ae/20241021/وسائل-إعلام-وفاة-رجل-الدين-التركي-فتح-الله-غولن-1093983113.html
إعلام: وفاة رجل الدين التركي فتح الله غولن
إعلام: وفاة رجل الدين التركي فتح الله غولن
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، وفاة الداعية والمفكر الإسلامي التركي فتح الله غولن، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T06:48+0000
2024-10-21T06:48+0000
2024-10-21T06:58+0000
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وقالت صحيفة "زمان" التركية إن غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، توفي عن عمر يناهز 83 عاما.ونشر موقع "هيركول" التابع لحركة الخدمة، التي أسسها غولن، بيانًا على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه: "الأستاذ فتح الله غولن، الذي قضى كل لحظة من حياته في خدمة الإسلام والحث على احترام الإنسانية، ارتقت روحه اليوم (20 أكتوبر)".يذكر أن غولن قضى السنوات الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أنه نفى هذه الاتهامات أكثر من مرة.وشهدت تركيا في 15 تموز/ يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة، اتهمت الحكومة التركية الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعه بتدبيرها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إعلام: وفاة رجل الدين التركي فتح الله غولن
06:48 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 06:58 GMT 21.10.2024)
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، وفاة الداعية والمفكر الإسلامي التركي فتح الله غولن، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وقالت صحيفة
"زمان" التركية إن غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، توفي عن عمر يناهز 83 عاما.
ونشر موقع "هيركول" التابع لحركة الخدمة، التي أسسها غولن، بيانًا على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه: "الأستاذ فتح الله غولن، الذي قضى كل لحظة من حياته في خدمة الإسلام والحث على احترام الإنسانية، ارتقت روحه اليوم (20 أكتوبر)".
وذكر البيان أنه "سيتم مشاركة المعلومات حول إجراءات الجنازة مع الجميع".
يذكر أن غولن قضى السنوات الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أنه نفى هذه الاتهامات أكثر من مرة.
وشهدت تركيا في 15 تموز/ يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة، اتهمت الحكومة التركية الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعه بتدبيرها.