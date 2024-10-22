المهاجم السعودي سالم الدوسري في مرمى الانتقادات بسبب تغريدة مثيرة للجدل
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
© AP Photo / Str
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وقع سالم الدوسري، جناح فريق الهلال السعودي، في خطأ غريب بعد مباراة فريقه المثيرة أمام العين الإماراتي، مما عرضه للاتهامات بالجهل بلوائح دوري أبطال آسيا.
قاد الدوسري فريق الهلال، أمس الاثنين، لتحقيق فوز مثير بنتيجة (5-4) على العين الإماراتي، في مباراة شهدت تسجيله لثلاثية "هاتريك" على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.
كل الاندية #النصر #الاتحاد #الاهلي— فايز الروقي (@fayezalruwqiu) October 21, 2024
رياضيه وثقافية الا نادي #الهلال !؟
لاعبهم وقائدهم وقائد المنتخب سالم الدوسري
لا يعلم ان البطولة ليس فيها اياب !؟
وين تثقيف الاعبين !؟
الاغلبية من اعلام وجمهور #الهلال ما يفهمون كورة
لكن يوصل الامر حتى الاعبين مصيبة !!. pic.twitter.com/GdFvwFHUuF
إلا أن الدوسري نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" بعد المباراة أثارت الجدل، حيث كتب: "انتهى الشوط الأول وتبقى الثاني".
مما أوحى بأنه يعتقد أن هناك مباراة إياب، في حين أن النظام الجديد للبطولة يعتمد على مباراة واحدة فقط في مرحلة الدوري، ما جعل البعض يصفه بعدم المعرفة بلوائح البطولة.
اللهم لك الحمد والثناء🙏— سالم الدوسري (@salem_d29) October 21, 2024
فوز مهم ونقاط ثمينة..
وبالعزيمة والإصرار سنواصل المسيرة نحو تحقيق اللقب ان شاءالله🙏
مبروك يا أعظم جمهور 🤍💙#الهلال_العين pic.twitter.com/jG5Zu7ad0M
الإعلامي فايز الروقي كان من بين المنتقدين، حيث كتب ساخراً: "لاعب وقائد المنتخب سالم الدوسري لا يعلم أن البطولة ليس فيها إياب، أين تثقيف اللاعبين؟".
وبعد موجة السخرية، قام الدوسري بحذف التغريدة المثيرة للجدل، واستبدلها بتغريدة جديدة قال فيها: "فوز ثمين ونقاط ثمينة"، معدلاً العبارة التي أثارت الانتقادات.
جدير بالذكر أن الهلال بهذه النتيجة يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط، بينما يعاني العين في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة بعد ثلاث جولات.