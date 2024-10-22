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المهاجم السعودي سالم الدوسري في مرمى الانتقادات بسبب تغريدة مثيرة للجدل
المهاجم السعودي سالم الدوسري في مرمى الانتقادات بسبب تغريدة مثيرة للجدل
سبوتنيك عربي
وقع سالم الدوسري، جناح فريق الهلال السعودي، في خطأ غريب بعد مباراة فريقه المثيرة أمام العين الإماراتي، مما عرضه للاتهامات بالجهل بلوائح دوري أبطال آسيا. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T10:24+0000
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قاد الدوسري فريق الهلال، أمس الاثنين، لتحقيق فوز مثير بنتيجة (5-4) على العين الإماراتي، في مباراة شهدت تسجيله لثلاثية "هاتريك" على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.إلا أن الدوسري نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" بعد المباراة أثارت الجدل، حيث كتب: "انتهى الشوط الأول وتبقى الثاني".الإعلامي فايز الروقي كان من بين المنتقدين، حيث كتب ساخراً: "لاعب وقائد المنتخب سالم الدوسري لا يعلم أن البطولة ليس فيها إياب، أين تثقيف اللاعبين؟".جدير بالذكر أن الهلال بهذه النتيجة يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط، بينما يعاني العين في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة بعد ثلاث جولات.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, الأخبار, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, الأخبار, منوعات

المهاجم السعودي سالم الدوسري في مرمى الانتقادات بسبب تغريدة مثيرة للجدل

10:24 GMT 22.10.2024
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Str
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وقع سالم الدوسري، جناح فريق الهلال السعودي، في خطأ غريب بعد مباراة فريقه المثيرة أمام العين الإماراتي، مما عرضه للاتهامات بالجهل بلوائح دوري أبطال آسيا.
قاد الدوسري فريق الهلال، أمس الاثنين، لتحقيق فوز مثير بنتيجة (5-4) على العين الإماراتي، في مباراة شهدت تسجيله لثلاثية "هاتريك" على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.
إلا أن الدوسري نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" بعد المباراة أثارت الجدل، حيث كتب: "انتهى الشوط الأول وتبقى الثاني".

مما أوحى بأنه يعتقد أن هناك مباراة إياب، في حين أن النظام الجديد للبطولة يعتمد على مباراة واحدة فقط في مرحلة الدوري، ما جعل البعض يصفه بعدم المعرفة بلوائح البطولة.

الإعلامي فايز الروقي كان من بين المنتقدين، حيث كتب ساخراً: "لاعب وقائد المنتخب سالم الدوسري لا يعلم أن البطولة ليس فيها إياب، أين تثقيف اللاعبين؟".
وبعد موجة السخرية، قام الدوسري بحذف التغريدة المثيرة للجدل، واستبدلها بتغريدة جديدة قال فيها: "فوز ثمين ونقاط ثمينة"، معدلاً العبارة التي أثارت الانتقادات.
جدير بالذكر أن الهلال بهذه النتيجة يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط، بينما يعاني العين في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة بعد ثلاث جولات.
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