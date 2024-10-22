https://sarabic.ae/20241022/تضرر-مصنعي-تقطير-في-مقاطعة-تولا-جراء-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1094019298.html
تضرر مصنعي تقطير في مقاطعة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية
تضرر مصنعي تقطير في مقاطعة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، عن تضرر مصنعي تقطير جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T02:36+0000
2024-10-22T02:36+0000
2024-10-22T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
تولا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام"، " الليلة، أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا بطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي مقاطعة تولا".وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن تضرر مباني بمصنعي تقطير، في بلدتي إفريموفسكي ولوجكوفسكي بمنطقة سوفوروفسكي.وأوضح ميلييف، أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.وأضاف أن "مسؤولو خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث. والوضع تحت السيطرة".
https://sarabic.ae/20241021/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1094016221.html
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سبوتنيك عربي
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طائرة مسيرة, روسيا, تولا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, تولا, القوات الأوكرانية
تضرر مصنعي تقطير في مقاطعة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية
أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، عن تضرر مصنعي تقطير جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام"، " الليلة، أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا بطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
على أراضي مقاطعة تولا".
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن تضرر مباني بمصنعي تقطير، في بلدتي إفريموفسكي ولوجكوفسكي بمنطقة سوفوروفسكي.
وأوضح ميلييف، أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.
وأضاف أن "مسؤولو خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث. والوضع تحت السيطرة".