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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241022/تضرر-مصنعي-تقطير-في-مقاطعة-تولا-جراء-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-1094019298.html
تضرر مصنعي تقطير في مقاطعة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية
تضرر مصنعي تقطير في مقاطعة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، عن تضرر مصنعي تقطير جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T02:36+0000
2024-10-22T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
تولا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام"، " الليلة، أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا بطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي مقاطعة تولا".وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن تضرر مباني بمصنعي تقطير، في بلدتي إفريموفسكي ولوجكوفسكي بمنطقة سوفوروفسكي.وأوضح ميلييف، أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.وأضاف أن "مسؤولو خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث. والوضع تحت السيطرة".
https://sarabic.ae/20241021/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1094016221.html
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طائرة مسيرة, روسيا, تولا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, تولا, القوات الأوكرانية

تضرر مصنعي تقطير في مقاطعة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

02:36 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
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أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، عن تضرر مصنعي تقطير جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ميلييف في حسابه على "تلغرام"، " الليلة، أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا بطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي مقاطعة تولا".
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن تضرر مباني بمصنعي تقطير، في بلدتي إفريموفسكي ولوجكوفسكي بمنطقة سوفوروفسكي.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
أمس, 20:10 GMT
وأوضح ميلييف، أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.
وأضاف أن "مسؤولو خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث. والوضع تحت السيطرة".
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