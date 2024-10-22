https://sarabic.ae/20241022/وزير-الدفاع-الفرنسي-حان-الوقت-للعمل-على-نشر-قوة-ردع-غير-نووية-في-أوكرانيا-1094020691.html

وزير الدفاع الفرنسي: حان الوقت للعمل على نشر قوة ردع غير نووية في أوكرانيا

وزير الدفاع الفرنسي: حان الوقت للعمل على نشر قوة ردع غير نووية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، بأن "الوقت قد حان" للعمل على نشر قوة للردع غير النووي على أراضي أوكرانيا. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-22T06:30+0000

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وقال لوكورنو في لقاء مع قناة "إل سي أي"، تعليقا على ما يسمى بـ "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي، إن الخطة "هذه هي بداية الطريق السياسي. ومن الضروري أن نطرح سؤالا: ماذا بعد".وأضاف لوكورنو: "تخيلوا وقف إطلاق النار أو اتفاقية سلام، ستفهمون أن مسألة نشر قوة الردع غير النووي على أراضي أوكرانيا، لتكون قادرة على التصدي للتهديد الجديد من جانب روسيا. من الواضح أن هذه هي المسألة التي يجب أن نعمل عليها".وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك إرادة للعمل السياسي (من جانب أوكرانيا). وفي وقت معين سيكون من الضروري القيام بذلك، حيث ستستأنف أوكرانيا الحوار مع روسيا".وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدم زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" في البرلمان الأوكراني، التي تضمنت خمس بنود وثلاث إضافات أخرى سرية. وتضمن البند الأول دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، والثاني رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالث نشر "حزمة قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا لـ "ردع" روسيا، وشدد زيلينسكي على أن تنفيذ الخطة "يتوقف على الشركاء".

https://sarabic.ae/20240426/وزير-الدفاع-الفرنسي-قوة-التدخل-السريع-الأوروبية-ستكون-جاهزة-بحلول-العام-المقبل-1088299501.html

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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري