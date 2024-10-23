https://sarabic.ae/20241023/أهم-بنود-إعلان-قمة-بريكس-2024--1094084990.html

أهم بنود إعلان قمة "بريكس" 2024

أهم بنود إعلان قمة "بريكس" 2024

سبوتنيك عربي

تضمن إعلان قمة "بريكس" 2024، عددا واسعا من النقاط التي امتدت من السياسية إلى الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى الأزمات التي يعاني منها عدد من المناطق حول... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-23T15:05+0000

العالم

روسيا

قمة بريكس 2024

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دعت دول "بريكس"، في وثيقة إعلان صدرت، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يشجع الدول على اتخاذ تدابير لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين، وبالإضافة إلى ذلك تضمن الإعلان عددا واسعا من النقاط الرئيسية، وهي: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لدول مجموعة "بريكس" ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، في مدينة قازان الروسية، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.أشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".

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سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, قمة بريكس 2024