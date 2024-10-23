أهم بنود إعلان قمة "بريكس" 2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورصورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
تضمن إعلان قمة "بريكس" 2024، عددا واسعا من النقاط التي امتدت من السياسية إلى الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى الأزمات التي يعاني منها عدد من المناطق حول العالم، على رأسها فلسطين وغزة ولبنان.
دعت دول "بريكس"، في وثيقة إعلان صدرت، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يشجع الدول على اتخاذ تدابير لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين، وبالإضافة إلى ذلك تضمن الإعلان عددا واسعا من النقاط الرئيسية، وهي:
1.قادة "بريكس" يدعمون قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
2.قادة "بريكس" يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
3.قادة دول "بريكس" يدينون الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وتهديد أمنهم ويدعون إسرائيل إلى الوقف الفوري لمثل تلك الأعمال.
4.دول "بريكس" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن دون شروط مسبقة.
5.دول "بريكس" تدين الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية والإنسانية والبنية التحتية في فلسطين.
6.دول "بريكس" قلقة إزاء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم وملتزمة بتسويتها السلمية والقضاء على أسبابها الجذرية.
7.دول "بريكس" تؤكد التزمها بالاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وحماية سلامة أراضيها.
8.دول "بريكس" تحذر من أن التصعيد في غزة محفوف بعواقب عالمية وتدعو أطراف الصراع إلى ضبط النفس.
9.دول "بريكس" تدعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها لمساعدة الدول التي تحتاج لمساعدة.
10.دول "بريكس" تدين تفجيرات "البيجر" في لبنان
11.قادة "بريكس" يدعون إلى الإسراع بتنفيذ القرارات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
12.قادة "بريكس" قلقون للغاية بشأن تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية في فلسطين.
13.دول "بريكس" أشارت إلى مقترحات الوساطة من أجل الحل السلمي للصراع الأوكراني عبر الحوار.
14.دول "بريكس" تؤكد من جديد التزامها بالتعددية والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة في النظام الدولي.
15.دول "بريكس" تدعم رغبة دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية في لعب دور أكثر أهمية في الشؤون العالمية.
16.قادة "بريكس" أعربوا عن قلقهم إزاء تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان ودعوا إلى وقف إطلاق النار.
17.دول "بريكس" أعربت عن قلقها إزاء التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية على الاقتصاد العالمي.
18.قادة "بريكس" يعربون عن قلقهم العميق إزاء الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
19.قادة "بريكس" يرحبون باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائهم التجاريين.
20.قادة "بريكس" يدعون إلى اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة في أفغانستان لمنع الإرهابيين من استخدام الأراضي الأفغانية.
21.دول "بريكس" تؤكد القرار المتخذ بشأن التدابير لدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية.
22.دول "بريكس" تؤيد منع نشر الأسلحة في الفضاء.
23.دول "بريكس" تدعو جميع الأطراف لتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم عملية السلام في اليمن.
24.دول "بريكس" ترحب بمبادرة روسيا لإنشاء منصة لتجارة الحبوب في إطار دول "بريكس".
25.دول "بريكس" تؤكد التزامها باتخاذ تدابير لمنع انتشار الأيديولوجية الإرهابية والتطرف.
26.دول "بريكس" تؤكد تكثيف جهودها لمكافحة الفقر والجوع والوقاية من الأوبئة.
27.دول "بريكس" تدين الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لدول مجموعة "بريكس" ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، في مدينة قازان الروسية، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.
أشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.
واقترح الرئيس الروسي إنشاء منصة استثمارية جديدة لمجموعة "بريكس" لدعم الاقتصادات الوطنية ودول الجنوب والشرق العالمي.
وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".