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مراسل "سبوتنيك": قصف جوي ومدفعي تركي عنيف يستهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": قصف جوي ومدفعي تركي عنيف يستهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي عنيف استهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء هجوم وصفه بـ"الإرهابي" استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة التركية أنقرة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، أمس الأربعاء، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.وأكد أردوغان على اعتزام بلاده مواصلة مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي"، لافتا إلى أهمية التعاون للتصدي لمحاولات (التنظيمات الإرهابية) التي تضر بوحدة الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، "تحييد إرهابيين اثنين؛ رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش".ونفذ مجهولون هجومًا مسلحًا وبالقنابل على حرم مجمع "توساش" في قضاء قهرمان قزان بأنقرة، في حوالي الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ).
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مراسل "سبوتنيك": قصف جوي ومدفعي تركي عنيف يستهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا

21:09 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 21:47 GMT 23.10.2024)
© AP Photo / Bram Janssenعناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي عنيف استهدف القوات الكردية شمالي وشرقي سوريا.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء هجوم وصفه بـ"الإرهابي" استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة التركية أنقرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، أمس الأربعاء، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
وأكد أردوغان على اعتزام بلاده مواصلة مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي"، لافتا إلى أهمية التعاون للتصدي لمحاولات (التنظيمات الإرهابية) التي تضر بوحدة الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، "تحييد إرهابيين اثنين؛ رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش".
ونفذ مجهولون هجومًا مسلحًا وبالقنابل على حرم مجمع "توساش" في قضاء قهرمان قزان بأنقرة، في حوالي الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ).
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