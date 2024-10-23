https://sarabic.ae/20241023/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نجاح-مقترح-القاهرة-الجديد-لوقف-الحرب-في-غزة-يتوقف-على-نتنياهو-1094096212.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نجاح مقترح القاهرة الجديد لوقف الحرب في غزة يتوقف على نتنياهو

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نجاح مقترح القاهرة الجديد لوقف الحرب في غزة يتوقف على نتنياهو

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "مسألة نجاح مبادرة القاهرة لوقف الحرب في قطاع غزة، لا تتوقف على طبيعتها، أو على... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T19:41+0000

2024-10-23T19:41+0000

2024-10-23T19:41+0000

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

مصر

إسرائيل

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن نجاح أي مبادرة في وقف الحرب، تتعلق في المقام الأول بمدى الإرادة السياسية لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومدى عزمه على التوصل لتهدئة ولو كانت محدودة وتبادل الأسرى، وإدخال المواد الغذائية والطبية للمحاصرين في شمال قطاع غزة وجنوبه.وأكد أن نتنياهو يصر على مواصلة حربه العدوانية على قطاع غزة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وظهور نتائجها لتحقيق خطواته القادمة واستراتيجيته نحو شرق أوسط جديد.ويعتقد مجدلاني أن نتنياهو غير مني الآن بتقديم ورقة وقف الحرب على غزة للحزب الديمقراطي، والتي يمكن أن تستفيد منها هاريس في حملتها، حيث يتحالف نتنياهو مع ترامب، ويسعى لتعزيز فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وكشفت مصادر إعلامية عن بعض تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في القطاع.ويعتقد الوسطاء والمسؤولون في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن مثل هذه الصفقة الصغيرة ستؤدي إلى صفقات أخرى مشابهة، مما قد يساعد على خلق منصة لحوار حول صفقة أكبر.ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في أول محطة له من جولة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تهدف إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

https://sarabic.ae/20241022/خلال-مؤتمر-بغلاف-غزة-سموتريتش-سيكون-هناك-استيطان-في-القطاع-1094051971.html

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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, إسرائيل, حصري