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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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https://sarabic.ae/20241023/مشهد-مفاجئ-من-الفضاء-لقلب-الصحراء-الكبرى-صور-1094091652.html
مشهد "مفاجئ" من الفضاء لقلب الصحراء الكبرى... صور
مشهد "مفاجئ" من الفضاء لقلب الصحراء الكبرى... صور
سبوتنيك عربي
التقط قمر اصطناعي لمراقبة الأرض صورا جديدة للصحراء الكبرى المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأماكن جفافا على كوكبنا، وكانت "صادمة ومفاجئة". 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T15:58+0000
2024-10-23T15:58+0000
مجتمع
منوعات
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكد الموقع الإلكتروني "لايف ساينس"، أمس الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "Landsat 9" التابع لوكالة ناسا، والمخصص لمراقبة الأرض قد التقط صورا جديدة للصحراء الكبرة بعد تعرضها لأكبر كمية أمطار منذ عقود.وأرفق الموقع صورا للصحراء الكبرى قبل وبعد هطول الأمطار التي لم تحدث منذ عقود، حيث يمكن من خلال صورة رؤية بحرية سبخة مالح الملحية يوم 12 أغسطس/ آب، قبل هطول الأمطار في وادي الساورة بالجزائر.فيما أظهرت صورة حديثة تم التقاطها عبر القمر الاصطناعي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بحيرة خضراء ضخمة في الموقع، بعد أن ملأت المياه البحيرة الصحراوية.وبدورها، أكدت وكالة ناسا أن "البحيرة تقع على طول سلسلة جبال أوغارتا ويغذيها واد ساورة، وهو نهر عابر (يُطلق عليه أحيانا الوادي) يدخل من الجنوب الشرقي"، منوهة إلى أن "امتلاء بحيرة في الصحراء الكبرى أمر نادر جدا".وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أننا "قد نشهد المزيد من الفيضانات المنتظمة في أجزاء من الصحراء الكبرى مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية".ويذكر أن الأدلة الجيولوجية والأثرية قد لفتت إلى أن الغطاء النباتي والأراضي الرطبة وحتى البحيرات كانت تغطي مساحات كبيرة من الصحراء الكبرى.
https://sarabic.ae/20240930/مادة-تخرج-من-الصحراء-العربية-الكبرى-تهب-الحياة-للكوكب-فيديو-1093282986.html
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منوعات, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية

مشهد "مفاجئ" من الفضاء لقلب الصحراء الكبرى... صور

15:58 GMT 23.10.2024
© AP Photo / Jerome Delayصحراء أفريقيا
صحراء أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
التقط قمر اصطناعي لمراقبة الأرض صورا جديدة للصحراء الكبرى المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأماكن جفافا على كوكبنا، وكانت "صادمة ومفاجئة".
وأكد الموقع الإلكتروني "لايف ساينس"، أمس الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "Landsat 9" التابع لوكالة ناسا، والمخصص لمراقبة الأرض قد التقط صورا جديدة للصحراء الكبرة بعد تعرضها لأكبر كمية أمطار منذ عقود.
وأرفق الموقع صورا للصحراء الكبرى قبل وبعد هطول الأمطار التي لم تحدث منذ عقود، حيث يمكن من خلال صورة رؤية بحرية سبخة مالح الملحية يوم 12 أغسطس/ آب، قبل هطول الأمطار في وادي الساورة بالجزائر.
صحراء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
مجتمع
مادة تخرج من الصحراء العربية الكبرى تهب "الحياة" للكوكب... فيديو
30 سبتمبر, 14:36 GMT
فيما أظهرت صورة حديثة تم التقاطها عبر القمر الاصطناعي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بحيرة خضراء ضخمة في الموقع، بعد أن ملأت المياه البحيرة الصحراوية.
وبدورها، أكدت وكالة ناسا أن "البحيرة تقع على طول سلسلة جبال أوغارتا ويغذيها واد ساورة، وهو نهر عابر (يُطلق عليه أحيانا الوادي) يدخل من الجنوب الشرقي"، منوهة إلى أن "امتلاء بحيرة في الصحراء الكبرى أمر نادر جدا".
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أننا "قد نشهد المزيد من الفيضانات المنتظمة في أجزاء من الصحراء الكبرى مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية".
ويذكر أن الأدلة الجيولوجية والأثرية قد لفتت إلى أن الغطاء النباتي والأراضي الرطبة وحتى البحيرات كانت تغطي مساحات كبيرة من الصحراء الكبرى.
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