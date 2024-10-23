مشهد "مفاجئ" من الفضاء لقلب الصحراء الكبرى... صور
© AP Photo / Jerome Delayصحراء أفريقيا
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
التقط قمر اصطناعي لمراقبة الأرض صورا جديدة للصحراء الكبرى المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأماكن جفافا على كوكبنا، وكانت "صادمة ومفاجئة".
وأكد الموقع الإلكتروني "لايف ساينس"، أمس الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "Landsat 9" التابع لوكالة ناسا، والمخصص لمراقبة الأرض قد التقط صورا جديدة للصحراء الكبرة بعد تعرضها لأكبر كمية أمطار منذ عقود.
2024 one of the wettest years for the Sahara Desert since 1994— Mawn Wuan (@MawnWuan) October 22, 2024
Record-high ocean temps in the northern Atlantic contributing to a northward shift in the rain belt
👀 This lake covers 74 sq. miles & will take ~1yr to evaporatehttps://t.co/kUzeU72Hfehttps://t.co/0iQZGaQakY pic.twitter.com/9IiNbxAMOd
وأرفق الموقع صورا للصحراء الكبرى قبل وبعد هطول الأمطار التي لم تحدث منذ عقود، حيث يمكن من خلال صورة رؤية بحرية سبخة مالح الملحية يوم 12 أغسطس/ آب، قبل هطول الأمطار في وادي الساورة بالجزائر.
30 سبتمبر, 14:36 GMT
فيما أظهرت صورة حديثة تم التقاطها عبر القمر الاصطناعي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بحيرة خضراء ضخمة في الموقع، بعد أن ملأت المياه البحيرة الصحراوية.
وبدورها، أكدت وكالة ناسا أن "البحيرة تقع على طول سلسلة جبال أوغارتا ويغذيها واد ساورة، وهو نهر عابر (يُطلق عليه أحيانا الوادي) يدخل من الجنوب الشرقي"، منوهة إلى أن "امتلاء بحيرة في الصحراء الكبرى أمر نادر جدا".
A rare deluge of rainfall left blue lagoons of water amid the palm trees and sand dunes of the Sahara Desert in southeastern Morocco, nourishing some of its most drought-stricken regions.— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 8, 2024
— in pictures https://t.co/WcxU7YdTGt pic.twitter.com/gkN970AW7K
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أننا "قد نشهد المزيد من الفيضانات المنتظمة في أجزاء من الصحراء الكبرى مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية".
ويذكر أن الأدلة الجيولوجية والأثرية قد لفتت إلى أن الغطاء النباتي والأراضي الرطبة وحتى البحيرات كانت تغطي مساحات كبيرة من الصحراء الكبرى.