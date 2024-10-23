https://sarabic.ae/20241023/مقتل-19-شخصا-وإصابة-آخرين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-بلدة-تفاحتا-في-قضاء-صيدا-جنوبي-لبنان--1094094847.html
مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان
مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قُتل 19 شخصاً، اليوم الأربعاء، إثر غارة من طائرة حربية إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T18:40+0000
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وقال مصدر ميداني، لـ"سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصواريخ موجهة مبنى سكنيا في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة آخرين".ولفت المصدر إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 19 شخصا تم انتشال 11 جثة كاملة، و8 جثث كأشلاء وعدد من الإصابات ومازالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة للبحث عن مفقودين".وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.ويذكر أنه، في الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/ يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان
18:40 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 18:42 GMT 23.10.2024)
حصري
قُتل 19 شخصاً، اليوم الأربعاء، إثر غارة من طائرة حربية إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.
وقال مصدر ميداني، لـ"سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصواريخ موجهة مبنى سكنيا في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة آخرين".
وأوضح المصدر أن "الغارة استهدفت مبنى سكنيا تعود ملكيته لعائلة عز الدين، حيث كانت تقام مراسم العزاء لخضرعز الدين، ويتواجد في المنزل أكثر من 20 شخصا".
ولفت المصدر إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 19 شخصا تم انتشال 11 جثة كاملة، و8 جثث كأشلاء وعدد من الإصابات ومازالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة للبحث عن مفقودين".
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن "استهدافه مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث قصف، خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 تموضعاً للجنود ومحاولات تسلل إلى القرى الحدودية، ودمر خلالها عددا من الدبابات والآليات لهم".
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
ويذكر أنه، في الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل
بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/ يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.