https://sarabic.ae/20241023/مقتل-19-شخصا-وإصابة-آخرين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-بلدة-تفاحتا-في-قضاء-صيدا-جنوبي-لبنان--1094094847.html

مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان

مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قُتل 19 شخصاً، اليوم الأربعاء، إثر غارة من طائرة حربية إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T18:40+0000

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وقال مصدر ميداني، لـ"سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصواريخ موجهة مبنى سكنيا في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة آخرين".ولفت المصدر إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 19 شخصا تم انتشال 11 جثة كاملة، و8 جثث كأشلاء وعدد من الإصابات ومازالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة للبحث عن مفقودين".وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.ويذكر أنه، في الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/ يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

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