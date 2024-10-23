https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الإسرائيلي-رصدنا-إطلاق-4-صواريخ-من-لبنان-باتجاه-الوسط-وجرى-اعتراض-بعضها-1094094937.html

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه الوسط وجرى اعتراض بعضها

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه الوسط وجرى اعتراض بعضها

سبوتنيك عربي

فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحقيقا عسكريا في عدم اعتراض بعض الصواريخ المنطلقة من لبنان على الشمال الإسرائيلي. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T18:29+0000

2024-10-23T18:29+0000

2024-10-23T18:29+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش فتح تحقيقا عاجلا في كيفية عدم إسقاط كل الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية على مستوطنات الشمال الإسرائيلي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الدفاعات الإسرائيلية رصدت إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه مدن الوسط الإسرائيلية وأنه جرى اعتراض بعضها في حين سقط البعض الآخر - دون ذكر الرقم- دون الإفصاح عن وقوع مصابين من عدمه أو أضرار أيضا.وأشارت القناة إلى أن بلدات ومناطق في تل أبيب قد تعرضت لقصف صاروخي من لبنان، وأنه سمع دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل.في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد "حزب الله" اللبناني، مقتل رئيس مجلسه ‏التنفيذي هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية في وقت سابق على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.ونشر "حزب الله" بيانا أعلن من خلاله أن هاشم صفي الدين، رئيس مجلسه ‏التنفيذي قد قتل في غارة إسرائيلية في وقت سابق على الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفا بأن "صفي الدين كان قائدًا كبيرا وشهيداً عظيماً على طريق القدس، وارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية". ‏وأوضح البيان أن "هاشم صفي الدين قد التحق بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه".واكتنف الغموض مصير هاشم صفي الدين، خلال الأيام الماضية، حيث أفادت تقارير سابقة بأنه الأوفر حظا لخلافة الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.وذكرت قناة "الجديد"، في وقت سابق، أن "الصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق الإنقاذ حصلت على إذن من الجيش اللبناني للدخول إلى مكان استهداف هاشم صفي الدين لكن الطيران المسيّر الإسرائيلي منعهم من ذلك".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن الغارة الجوية في بيروت استهدفت مقر استخبارات "حزب الله"، ولم يكشف عن هوية من كان في المخبأ تحت الأرض.

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