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موسكو تكشف عن "معايير جديدة" لتوسيع "بريكس" وقائمة "غير معلنة" لـ13 عضوا جديدا
موسكو تكشف عن "معايير جديدة" لتوسيع "بريكس" وقائمة "غير معلنة" لـ13 عضوا جديدا
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، أن دول "بريكس"، اتفقت على معايير مهمة للدول الشريكة، وسيمر المزيد من التوسع في الرابطة من خلال هذا... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:01+0000
2024-10-23T09:20+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
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ووفقا لأوشاكوف، تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، لكنها لم تعلن بعد.وقال أوشاكوف: "في الوقت الحالي قررنا عدم نشر أسماء هذه الدول، لأننا سنحتاج إلى التحدث معها حول مستوى استعدادها للانضمام إما إلى العضوية الكاملة لـ"بريكس"، أو في صيغة (أخرى) مناسبة".وأعلن أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.وأوضح أوشاكوف للصحفيين: "نحن نعتبر المبادرة مفيدة أيضًا، وقد تحدث رئيسنا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا وشي جين بينغ".وكشف أوشاكوف أن المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا، تمت مناقشتها على هامش قمة "بريكس"، وقد حظيت بالترحيب.وأضاف: "لقد تمت مناقشة المبادرة الصينية البرازيلية، وهي موضع ترحيب بشكل عام، ونعتقد أيضًا أن هذه المبادرة مفيدة، وتحدث رئيسنا (فلاديمير بوتين) أيضًا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا (دا سيلفا، رئيس البرازيل)، ومع شي جين بينغ (رئيس الصين الشعبية)".
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-يعلن-خلال-قمة-بريكس-عن-تغييرات-جذرية-في-عالم-متعدد-الأقطاب---عاجل--1094059775.html
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روسيا, قمة بريكس 2024
روسيا, قمة بريكس 2024

موسكو تكشف عن "معايير جديدة" لتوسيع "بريكس" وقائمة "غير معلنة" لـ13 عضوا جديدا

09:01 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 09:20 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، أن دول "بريكس"، اتفقت على معايير مهمة للدول الشريكة، وسيمر المزيد من التوسع في الرابطة من خلال هذا المقياس.
ووفقا لأوشاكوف، تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، لكنها لم تعلن بعد.
وقال أوشاكوف: "في الوقت الحالي قررنا عدم نشر أسماء هذه الدول، لأننا سنحتاج إلى التحدث معها حول مستوى استعدادها للانضمام إما إلى العضوية الكاملة لـ"بريكس"، أو في صيغة (أخرى) مناسبة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
بوتين يعلن خلال قمة "بريكس" عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب
08:15 GMT
وأعلن أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.
وأوضح أوشاكوف للصحفيين: "نحن نعتبر المبادرة مفيدة أيضًا، وقد تحدث رئيسنا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا وشي جين بينغ".
وكشف أوشاكوف أن المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا، تمت مناقشتها على هامش قمة "بريكس"، وقد حظيت بالترحيب.
وأضاف: "لقد تمت مناقشة المبادرة الصينية البرازيلية، وهي موضع ترحيب بشكل عام، ونعتقد أيضًا أن هذه المبادرة مفيدة، وتحدث رئيسنا (فلاديمير بوتين) أيضًا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا (دا سيلفا، رئيس البرازيل)، ومع شي جين بينغ (رئيس الصين الشعبية)".
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