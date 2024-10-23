https://sarabic.ae/20241023/5-دول-عربية-ضمن-قائمة-أرخص-البلدان-من-حيث-أسعار-السكن-في-العالم--1094087868.html

5 دول عربية ضمن قائمة أرخص البلدان من حيث أسعار السكن في العالم

5 دول عربية ضمن قائمة أرخص البلدان من حيث أسعار السكن في العالم

سبوتنيك عربي

ارخص البلدان من حيث أسعار السكن

2024-10-23T15:04+0000

2024-10-23T15:04+0000

2024-10-23T15:06+0000

مجتمع

العالم العربي

العالم

مصر

الجزائر

تونس

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واحتلت الدول العربية خمسة مراكز ضمن إحصاءات الأرخص سكنا، حيث جاءت تونس في المرتبة الخامسة، تليها فلسطين في المرتبة السابعة، الجزائر في المرتبة التاسعة، تليها على التوالي الأردن في المرتبة العاشرة.ويعتبر السكن في مدينة هونغ كونغ الأغلى في العالم من حيث سعر المتر المربع وسط المدينة، كونها من أهم مراكز المال والأعمال والسياحة في العالم وخاصة في آسيا بوصفها منطقة تجارية، كما تشتهر بأبراجها العملاقة وناطحات سحابها الشاهقة، وبمينائها الكبير.ولفت الموقع بحسب مانقله موقع "الجزيرة"، إلى أن الحد الأدنى لدخل الفرد ينبغي أن يكون 3 أضعاف على الأقل من قيمة الإيجار السكني حتى يستطيع العيش.

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مصر

الجزائر

تونس

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترتيب الدول العربية في قائمة ارخص البلدان من حيث أسعار السكن