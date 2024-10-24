https://sarabic.ae/20241024/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-لـسبوتنيك-الثأر-لدماء-القادة-لم-ينته-وما-زال-في-بدايته-1094141568.html
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": الثأر لدماء القادة لم ينته وما زال في بدايته
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": الثأر لدماء القادة لم ينته وما زال في بدايته
سبوتنيك عربي
أكد الشيخ محمد التميمي، أمين فيلق "الوعد الصادق" العراقي، أن "المقاومة وإن تعرضت لخسارة بفقدان قيادات منها كان لهم الأثر الأكبر في مقاومة الاحتلال خلال عقود... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T20:19+0000
2024-10-24T20:19+0000
2024-10-24T20:19+0000
العراق
الحرب على حزب الله
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إننا نمتلك القوة في الرد، وهذا كان واضحا وجليا في هذه المعركة ومعركة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) و نتوعد الكيان بأن الثأر لدماء القادة لم ينته ومازال في بدايته، ونحذر من يساند الكيان، بأن صواريخنا التي دكت معاقل الكيان قادرة على هدم عروشهم الواهية، و لينتظروا منا الضربات التي ستزلزل كراسيهم وتهدم قصورهم، ولن ينفعهم الصهاينة والأمريكان".وقال التميمي، إن "رجال المقاومة اليوم ليسوا رجال الحجارة فقط كما يظنون، بل نمتلك الأسلحة الكفيلة بالقصاص منهم، وما قمنا به خلال العام الماضي وهذا العام أثبت لهم وللعالم أننا قادرون على تحرير الأرض وطرد الكيان، والاقتصاص من القتلة ومن يقف معهم".ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير بعد إعلان إسرائيل الحرب على "حزب الله" في جنوب لبنان، كما تتواصل عمليات "المقاومة العراقية" و"المقاومة الإسلامية" بشكل عام على القواعد الأمريكية وعلى أهداف إسرائيلية.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240919/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-لـسبوتنيك-ما-حدث-في-لبنان-جريمة-إرهابية-لن-نسمح-بتكرارها-1092910917.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, الحرب على حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
العراق, الحرب على حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": الثأر لدماء القادة لم ينته وما زال في بدايته
حصري
أكد الشيخ محمد التميمي، أمين فيلق "الوعد الصادق" العراقي، أن "المقاومة وإن تعرضت لخسارة بفقدان قيادات منها كان لهم الأثر الأكبر في مقاومة الاحتلال خلال عقود طويلة، إلا أنها مستمرة في نهجها الذي رسمته قياداتها، وأن أساليبنا في المقاومة وإن اختلفت، إلا أن وحدة الهدف ثابتة لا تتغير، وهي القضاء على الكيان الغاصب وأعوانه في المنطقة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إننا نمتلك القوة في الرد، وهذا كان واضحا وجليا في هذه المعركة ومعركة السابع من أكتوبر
/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) و نتوعد الكيان بأن الثأر لدماء القادة لم ينته ومازال في بدايته، ونحذر من يساند الكيان، بأن صواريخنا التي دكت معاقل الكيان قادرة على هدم عروشهم الواهية، و لينتظروا منا الضربات التي ستزلزل كراسيهم وتهدم قصورهم، ولن ينفعهم الصهاينة والأمريكان".
وقال التميمي، إن "رجال المقاومة
اليوم ليسوا رجال الحجارة فقط كما يظنون، بل نمتلك الأسلحة الكفيلة بالقصاص منهم، وما قمنا به خلال العام الماضي وهذا العام أثبت لهم وللعالم أننا قادرون على تحرير الأرض وطرد الكيان، والاقتصاص من القتلة ومن يقف معهم".
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله
" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير بعد إعلان إسرائيل الحرب على "حزب الله" في جنوب لبنان، كما تتواصل عمليات "المقاومة العراقية" و"المقاومة الإسلامية" بشكل عام على القواعد الأمريكية وعلى أهداف إسرائيلية.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.