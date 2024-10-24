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الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لإسرائيل بعد نشرها أنظمة "ثاد" الأمريكية على أراضيها
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لإسرائيل بعد نشرها أنظمة "ثاد" الأمريكية على أراضيها
سبوتنيك عربي
حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الخميس، من أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور "ثاد"، الذي تم نشره مؤخرا في إسرائيل، لن يكون قادرا على... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T19:22+0000
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ووقال سلامي: "كما لم تعمل أنظمة "آرو" المضادة للصواريخ خلال عملية "الوعد الصادق 2"، فإن أنظمة "ثاد" لن تعمل أيضا، ولا تعتمدوا على "ثاد"، فهي ذات قدرات محدودة".وتابع: "مهما أطلقتم النار، فنحن سنطلق النار أضعافا بعدة مرات، ولايمكنكم الفوز في هذا الصراع، وسندمركم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وواصل قائد الحرس الثوري الإيراني: "نحن بفضل الله نقف أمام هذه العصابة الشريرة، والأمريكيون مخطئون أيضا في أنهم ربطوا سمعتهم السياسية بالكيان الصهيوني المجرم، وجعلوا أنفسهم منبوذين ومعزولين في العالم بين الأمم".وأردف: "اليوم يعرف العالم أمريكا من خلال القنابل، التي تسقط على أطفال غزة ولبنان".وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل من خلال عملية "الوعد الصادق 2"، قالت إنه جاء ردا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
https://sarabic.ae/20241021/أمريكا-تعلن-أن-نظام-دفاعها-الصاروخي-ثاد-أصبح-في-مكانه-داخل-إسرائيل-1093982952.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لإسرائيل بعد نشرها أنظمة "ثاد" الأمريكية على أراضيها

19:22 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الخميس، من أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور "ثاد"، الذي تم نشره مؤخرا في إسرائيل، لن يكون قادرا على صد الهجمات المستقبلية من طهران.
ووقال سلامي: "كما لم تعمل أنظمة "آرو" المضادة للصواريخ خلال عملية "الوعد الصادق 2"، فإن أنظمة "ثاد" لن تعمل أيضا، ولا تعتمدوا على "ثاد"، فهي ذات قدرات محدودة".
وتابع: "مهما أطلقتم النار، فنحن سنطلق النار أضعافا بعدة مرات، ولايمكنكم الفوز في هذا الصراع، وسندمركم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف سلامي مشيرا إلى أن "أرضا صغيرة تعتمد على البحر في 98% من اقتصادها يجب أن تفكر أكثر في اتخاذ قراراتها، لأن أي قرارات غير منطقية من الكيان الصهيوني قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه".

منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
أمريكا تعلن أن نظام دفاعها الصاروخي "ثاد" أصبح "في مكانه" داخل إسرائيل
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وواصل قائد الحرس الثوري الإيراني: "نحن بفضل الله نقف أمام هذه العصابة الشريرة، والأمريكيون مخطئون أيضا في أنهم ربطوا سمعتهم السياسية بالكيان الصهيوني المجرم، وجعلوا أنفسهم منبوذين ومعزولين في العالم بين الأمم".
وأردف: "اليوم يعرف العالم أمريكا من خلال القنابل، التي تسقط على أطفال غزة ولبنان".
وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل من خلال عملية "الوعد الصادق 2"، قالت إنه جاء ردا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
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