أمريكا تعلن أن نظام دفاعها الصاروخي "ثاد" أصبح "في مكانه" داخل إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241021/أمريكا-تعلن-أن-نظام-دفاعها-الصاروخي-ثاد-أصبح-في-مكانه-داخل-إسرائيل-1093982952.html
أمريكا تعلن أن نظام دفاعها الصاروخي "ثاد" أصبح "في مكانه" داخل إسرائيل
أمريكا تعلن أن نظام دفاعها الصاروخي "ثاد" أصبح "في مكانه" داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، إن بطارية الدفاع الصاروخي التي أرسلها الجيش الأمريكي أخيرا لحماية إسرائيل "في مكانها الآن". 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T06:45+0000
2024-10-21T06:45+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101726/49/1017264923_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a22e7cccf4c2ea2f9d44b867ef17de36.jpg
وتم إرسال نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة، أو "ثاد"، تحسبا لرد فعل إيراني على هجوم انتقامي إسرائيلي متوقع.وفي حديثه في كييف، رفض أوستن القول ما إذا كان نظام "ثاد" جاهزا للعمل، لكنه أضاف: "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة، ونحن نسير على نفس خطى توقعاتنا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومن المتوقع نشر نحو 100 جندي أمريكي لتشغيل النظام، الذي يعتبر نظاما مكملا لنظام "باتريوت"، ولكنه قادر على الدفاع عن منطقة أوسع، وقادر على ضرب أهداف على مدى يتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93-124 ميلا).وتتكون كل بطارية من 6 قاذفات محمولة على شاحنات، و48 صاروخا اعتراضيا، ومعدات راديو ورادار، وتتطلب 95 جنديا لتشغيلها.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقش مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ملف نشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح ذلك اليوم، بأن "أوستن قد اتصل هاتفيا بغالانت، وبحث معه نشر منظومة "ثاد" الصاروخية الدفاعية الأمريكية في إسرائيل"، مؤكدة أن "واشنطن بوضع جيد للدفاع عن نفسها وعن حلفائها".وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأمريكي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.وكانت إيران قد شنت هجوما باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20241016/أول-تعليق-من-الجيش-الإيراني-على-نشر-منظومة-ثاد-الأمريكية-في-إسرائيل-1093814294.html
https://sarabic.ae/20241013/البنتاغون-يعلن-إرسال-منظومة-دفاع-جوي-من-طراز-ثاد-والطاقم-المرتبط-بها-إلى-إسرائيل-1093713499.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101726/49/1017264923_117:0:981:648_1920x0_80_0_0_56cfc38e22e95302b3633e9bbc0695fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران

أمريكا تعلن أن نظام دفاعها الصاروخي "ثاد" أصبح "في مكانه" داخل إسرائيل

06:45 GMT 21.10.2024
© AP Photoمنظومة "ثاد"
منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، إن بطارية الدفاع الصاروخي التي أرسلها الجيش الأمريكي أخيرا لحماية إسرائيل "في مكانها الآن".
وتم إرسال نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة، أو "ثاد"، تحسبا لرد فعل إيراني على هجوم انتقامي إسرائيلي متوقع.
وفي حديثه في كييف، رفض أوستن القول ما إذا كان نظام "ثاد" جاهزا للعمل، لكنه أضاف: "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة، ونحن نسير على نفس خطى توقعاتنا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المتوقع نشر نحو 100 جندي أمريكي لتشغيل النظام، الذي يعتبر نظاما مكملا لنظام "باتريوت"، ولكنه قادر على الدفاع عن منطقة أوسع، وقادر على ضرب أهداف على مدى يتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93-124 ميلا).
وتتكون كل بطارية من 6 قاذفات محمولة على شاحنات، و48 صاروخا اعتراضيا، ومعدات راديو ورادار، وتتطلب 95 جنديا لتشغيلها.
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
أول تعليق من الجيش الإيراني على نشر منظومة "ثاد" الأمريكية في إسرائيل
16 أكتوبر, 09:14 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقش مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ملف نشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح ذلك اليوم، بأن "أوستن قد اتصل هاتفيا بغالانت، وبحث معه نشر منظومة "ثاد" الصاروخية الدفاعية الأمريكية في إسرائيل"، مؤكدة أن "واشنطن بوضع جيد للدفاع عن نفسها وعن حلفائها".
وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأمريكي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
البنتاغون يعلن إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم المرتبط بها إلى إسرائيل
13 أكتوبر, 16:27 GMT
وكانت إيران قد شنت هجوما باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:32 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل19 أكتوبر, 20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала