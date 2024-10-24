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https://sarabic.ae/20241024/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-يسعى-لتحويل-لبنان-إلى-غزة-ثانية-1094102399.html
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يسعى لتحويل لبنان إلى غزة ثانية
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يسعى لتحويل لبنان إلى غزة ثانية
سبوتنيك عربي
طالب سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، بتسخير المجتمع الدولي كل ما لديه من طاقات لوقف جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وقطاع... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T06:03+0000
2024-10-24T06:03+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات علي بحريني، جاءت في كلمة له خلال اجتماع نظمه "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (OCHA) حول آخر التطورات الإنسانية في لبنان.وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "الكيان الصهيوني يسعى، في ظل تقاعس المجتمع الدولي، لتحويل لبنان إلى غزة أخرى".وطالب المندوب الإيراني لدى المنظمة الأممية في جنيف، بتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لإرسال المساعدات الإغاثية للمدنيين في كل من غزة ولبنان.وفي سياق متصل، قُتل 19 شخصاً، أمس الأربعاء، إثر غارة من طائرة حربية إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.وقال مصدر ميداني، لـ"سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصواريخ موجهة مبنى سكنيا في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة آخرين".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن "استهدافه مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث قصف، خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 تموضعاً للجنود ومحاولات تسلل إلى القرى الحدودية، ودمر خلالها عددا من الدبابات والآليات لهم".وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.ويذكر أنه، في الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/ يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.
https://sarabic.ae/20241024/إيران-ترد-على-إدعاءات-إسرائيل-بدور-سفارتها-في-لبنان-في-العمليات-العسكرية-لـحزب-الله-1094101651.html
https://sarabic.ae/20241023/ميقاتي-لا-نسمح-لإيران-ولا-لغيرها-بالتفاوض-نيابة-عن-الحكومة-اللبنانية-1094097334.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, إسماعيل هنية, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, إسماعيل هنية, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يسعى لتحويل لبنان إلى غزة ثانية

06:03 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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طالب سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، بتسخير المجتمع الدولي كل ما لديه من طاقات لوقف جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وقطاع غزة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات علي بحريني، جاءت في كلمة له خلال اجتماع نظمه "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (OCHA) حول آخر التطورات الإنسانية في لبنان.
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
إيران ترد على إدعاءات إسرائيل بدور سفارتها في لبنان في العمليات العسكرية لـ"حزب الله"
05:32 GMT
وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "الكيان الصهيوني يسعى، في ظل تقاعس المجتمع الدولي، لتحويل لبنان إلى غزة أخرى".
وطالب المندوب الإيراني لدى المنظمة الأممية في جنيف، بتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لإرسال المساعدات الإغاثية للمدنيين في كل من غزة ولبنان.
وفي سياق متصل، قُتل 19 شخصاً، أمس الأربعاء، إثر غارة من طائرة حربية إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.
وقال مصدر ميداني، لـ"سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصواريخ موجهة مبنى سكنيا في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة آخرين".
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن "استهدافه مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث قصف، خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 تموضعاً للجنود ومحاولات تسلل إلى القرى الحدودية، ودمر خلالها عددا من الدبابات والآليات لهم".
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
ميقاتي: لا نسمح لإيران ولا لغيرها بالتفاوض نيابة عن الحكومة اللبنانية
أمس, 20:47 GMT
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
ويذكر أنه، في الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/ يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.
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