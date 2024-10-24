https://sarabic.ae/20241024/إيران-ترد-على-إدعاءات-إسرائيل-بدور-سفارتها-في-لبنان-في-العمليات-العسكرية-لـحزب-الله-1094101651.html

إيران ترد على إدعاءات إسرائيل بدور سفارتها في لبنان في العمليات العسكرية لـ"حزب الله"

إيران ترد على إدعاءات إسرائيل بدور سفارتها في لبنان في العمليات العسكرية لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، "المزاعم الإسرائيلية حول السفارة الإيرانية في بيروت". 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T05:32+0000

2024-10-24T05:32+0000

2024-10-24T05:32+0000

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واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان له، "ادعاء المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني حول تدخل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت في العمليات العسكرية لحزب الله، استمرارا لفبركة الأكاذيب والخداع الذي يمارسه الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار بقائي، إلى "استمرار الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة على مدار العام الماضي"، محذرا من أي اعتداء على مصالح إيران.وكانت إيران نفت أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قيساريا شمالي تل أبيب أمس السبت، باستخدام طائرة مسيرة.وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "لقد قمنا بالرد على الكيان الإسرائيلي بالفعل سابقا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي تصريح له، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" التي وصفها بأنها سياسة معتادة من قبل "هذا النظام وقادته المجرمين"، كما نقلت "إرنا".وكان نتنياهو قد اتهم "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".وأضاف نتنياهو موجها تهديدا لإيران وحلفائها: "كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".لم تصدر إسرائيل أي تفاصيل إضافية حول الأضرار الناتجة عن الهجوم، وسط حالة من التعتيم الإعلامي عن تفاصيل الهجوم.ولكن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من لبنان، مؤكداً أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت الهجوم، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود. وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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