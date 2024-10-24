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بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241024/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-50-مدربا-ومشغلا-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-كوراخوفو-1094106668.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 مدربا ومشغلا للطائرات المسيرة الأوكرانية في كوراخوفو
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 مدربا ومشغلا للطائرات المسيرة الأوكرانية في كوراخوفو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على 50 مدربا ومشغلا للطائرات المسيّرة الأوكرانية في بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام قنبلة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:17+0000
2024-10-24T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "أصابت قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" نقطة الانتشار المؤقتة لمفرزة طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوراخوفو".وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات دون طيار الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" اكتشفوا موقع وحدة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك تم تنفيذ ضربة دقيقة من قبل سلاح الجو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241024/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094100454.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 مدربا ومشغلا للطائرات المسيرة الأوكرانية في كوراخوفو

08:17 GMT 24.10.2024
© Defense Minister of the Russian Federationتدمير ورشة للطائرات المسيرة في كوراخوفو في دونيتسك
تدمير ورشة للطائرات المسيرة في كوراخوفو في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على 50 مدربا ومشغلا للطائرات المسيّرة الأوكرانية في بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام قنبلة "فاب-3000".
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "أصابت قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" نقطة الانتشار المؤقتة لمفرزة طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوراخوفو".

وتابعت الوزارة: خلال العملية تم تدمير نحو 50 مشغلا ومدربا بالإضافة إلى 7 قطع من الأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.

по пункту временной дислокации отряда БпЛА ВСУ в Курахово нанесен удар авиабомбой ФАБ-3000 В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника. Операторы БпЛА группировки войск «Южная» разведали место дислокации подразделения БпЛА ВСУ, после чего был нанесен точный удар.
وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات دون طيار الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" اكتشفوا موقع وحدة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك تم تنفيذ ضربة دقيقة من قبل سلاح الجو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:33 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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