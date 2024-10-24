https://sarabic.ae/20241024/الرئيس-الإيراني-الدول-الغربية-لاحظت-تغييرا-في-العالم-لا-يمكنهم-التأثير-عليه-1094143487.html
الرئيس الإيراني: الدول الغربية لاحظت تغييرا في العالم لا يمكنهم التأثير عليه
الرئيس الإيراني: الدول الغربية لاحظت تغييرا في العالم لا يمكنهم التأثير عليه
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن الأمريكيين والدول الغربية لاحظوا شيئًا ما يحدث في العالم، لكن لا يمكنهم التأثير على حدوث هذا التغيير شاءوا أم أبوا. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بزشكيان قوله خلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، في مدينة قازان على هامش قمة مجموعة "بريكس"، أكد خلالها أن عصر الأحادية والعقوبات الظالمة قد انتهى.ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه سيزور روسيا في المستقبل القريب للتوقيع على الاتفاق الشامل وسلسلة من التفاهمات المهمة الأخرى بين مسؤولي البلدين، مؤكدا أن نموذج تطوير العلاقات مع روسيا يمكن تطبيقه مع بيلاروسيا أيضا.وشدد الرئيس الإيراني على أن الولايات المتحدة لن تنجح في مواجهة الدول المستقلة بالعقوبات، وقال: "اليوم لم يعد العالم يتبع الولايات المتحدة، وقد تمكنت الدول المستقلة من التغلب على نهج الشمولية الأمريكية بتفاعلات واسعة في مختلف الأرضيات بما في ذلك الاتحادات الإقليمية والدولية".واتهم بزشكيان إسرائيل بارتكاب "أعمال شريرة واسعة ودفع المنطقة نحو الفوضى"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بإدارة الأمريكيين، مجددا رفضه لأن "تدعم بعض الحكومات الجرائم واسعة النطاق وقتل أكثر من 50 ألف شخص من الأبرياء من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، على حد قوله.يشار إلى أنه خلال اللقاء، وجه رئيس بيلاروسيا، الدعوة للرئيس بزشكيان لزيارة بلاده وقال: نحن على استعداد لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، اذ ان لدى البلدين مجالات وقدرات كثيرة ومتنوعة لتوسيع العلاقات مع بعضهما البعض ونحن على استعداد لتبادل الخبرات والقدرات المتبادلة.وأعرب لوكاشينكو عن تطلع أسواق بيلاروسيا إلى المنتجين والتجار والمنتجات الإيرانية، وقال: إن إنشاء الممر الشمالي الجنوبي له أثر كبير في تسهيل وصول المنتجين والتجار من البلدين إلى أسواق بعضهما البعض، ونحن نسعى بكل حزم لتطوير العلاقات الثنائية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
الرئيس الإيراني: الدول الغربية لاحظت تغييرا في العالم لا يمكنهم التأثير عليه
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن الأمريكيين والدول الغربية لاحظوا شيئًا ما يحدث في العالم، لكن لا يمكنهم التأثير على حدوث هذا التغيير شاءوا أم أبوا.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية عن بزشكيان قوله خلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، في مدينة قازان على هامش قمة مجموعة "بريكس"، أكد خلالها أن عصر الأحادية والعقوبات الظالمة قد انتهى.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه سيزور روسيا في المستقبل القريب للتوقيع على الاتفاق الشامل وسلسلة من التفاهمات المهمة الأخرى بين مسؤولي البلدين، مؤكدا أن نموذج تطوير العلاقات مع روسيا يمكن تطبيقه مع بيلاروسيا أيضا.
وشدد الرئيس الإيراني على أن الولايات المتحدة لن تنجح في مواجهة الدول المستقلة بالعقوبات، وقال: "اليوم لم يعد العالم يتبع الولايات المتحدة، وقد تمكنت الدول المستقلة من التغلب على نهج الشمولية الأمريكية بتفاعلات واسعة في مختلف الأرضيات بما في ذلك الاتحادات الإقليمية والدولية".
واتهم بزشكيان إسرائيل بارتكاب "أعمال شريرة واسعة ودفع المنطقة نحو الفوضى"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بإدارة الأمريكيين، مجددا رفضه لأن "تدعم بعض الحكومات الجرائم واسعة النطاق وقتل أكثر من 50 ألف شخص من الأبرياء من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، على حد قوله.
يشار إلى أنه خلال اللقاء، وجه رئيس بيلاروسيا، الدعوة للرئيس بزشكيان لزيارة بلاده وقال: نحن على استعداد لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، اذ ان لدى البلدين مجالات وقدرات كثيرة ومتنوعة لتوسيع العلاقات مع بعضهما البعض ونحن على استعداد لتبادل الخبرات والقدرات المتبادلة.
وأعرب لوكاشينكو عن تطلع أسواق بيلاروسيا إلى المنتجين والتجار والمنتجات الإيرانية، وقال: إن إنشاء الممر الشمالي الجنوبي له أثر كبير في تسهيل وصول المنتجين والتجار من البلدين إلى أسواق بعضهما البعض، ونحن نسعى بكل حزم لتطوير العلاقات الثنائية.