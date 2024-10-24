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الرئيس البوليفي: هذا يوم تاريخي وبلادنا تتشرف بأن تكون جزءا من حدث بحجم قمة "بريكس"
الرئيس البوليفي: هذا يوم تاريخي وبلادنا تتشرف بأن تكون جزءا من حدث بحجم قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البوليفي لويس آرسي، اليوم الخميس، أن "بريكس" ستتعزز وستقبل أعضاء جدد وشركاء جدد ودولًا جديدة، وهذا يوم تاريخي. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2024
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بوليفيا
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وقال خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدي انطباعات إيجابية للغاية عن هذه القمة (بريكس)، أولا وقبل كل شيء، إنها فرصة للتواجد هنا مع البلدان الأخرى التي تراهن على إنشاء كتلة جديدة من البلدان حيث تتاح لنا الفرصة للتحدث والاستماع وتبادل اقتراحاتنا بشأن المسار الذي ينبغي أن نتبعه".وأضاف: "ويمكننا أن نقول أيضًا إن هذا يوم تاريخي، لأن هذه الكتلة ستتعزز وستقبل أعضاء جدد وشركاء جدد ودولًا جديدة ستعطي زخمًا لهذه المبادرة التي قامت بها الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس".وختم، بالقول: "لا ينبغي أن تهتموا كثيرًا بهذه الآراء، وهذه الشائعات، أعتقد أن الواقع سيظهر أن الأمر ليس كذلك".بوتين يعلن عن "واقع مالي مستقل" بين دول "بريكس"خبراء: بوتين يرسم خارطة تعدد الأقطاب وقمة قازان مؤشر على نهاية الهيمنة الأمريكية
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, بوليفيا, روسيا, حصري
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, بوليفيا, روسيا, حصري

الرئيس البوليفي: هذا يوم تاريخي وبلادنا تتشرف بأن تكون جزءا من حدث بحجم قمة "بريكس"

19:14 GMT 24.10.2024
© Sputnikالرئيس البوليفي، لويس آرسي
الرئيس البوليفي، لويس آرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik
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حصري
أكد الرئيس البوليفي لويس آرسي، اليوم الخميس، أن "بريكس" ستتعزز وستقبل أعضاء جدد وشركاء جدد ودولًا جديدة، وهذا يوم تاريخي.
وقال خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدي انطباعات إيجابية للغاية عن هذه القمة (بريكس)، أولا وقبل كل شيء، إنها فرصة للتواجد هنا مع البلدان الأخرى التي تراهن على إنشاء كتلة جديدة من البلدان حيث تتاح لنا الفرصة للتحدث والاستماع وتبادل اقتراحاتنا بشأن المسار الذي ينبغي أن نتبعه".

وتابع: "ثانيًا، من المهم توحيد (المواقف) وأن نظهر للكوكب بأكمله أن هناك بديل، وأنه لا يوجد طريق واحد، بل هناك بديل حتى نتمكن من التصرف بشكل مختلف، شكل أكثر عدالة، وأكثر مساواة، وتوفير المزيد من الفرص، وخاصة للدول، بما في ذلك بلداننا ــ التي لم تتح لها الفرصة قط لإسماع صوتها، لذلك، هناك لحظات ممتعة نتجت عن هذا الحدث بالنسبة لنا، والتي كانت في رأيي إيجابية للغاية".

وأضاف: "ويمكننا أن نقول أيضًا إن هذا يوم تاريخي، لأن هذه الكتلة ستتعزز وستقبل أعضاء جدد وشركاء جدد ودولًا جديدة ستعطي زخمًا لهذه المبادرة التي قامت بها الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس".
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وتابع: "العديد من الدول جاءت إلى قمة "بريكس"، وهذا يدل على أن روسيا ليست وحدها، بل "بريكس" ليست وحدها، بل على العكس من ذلك، هناك العديد من الدول التي تريد أن تصبح جزءًا منها، وتنضم إليها".

وختم، بالقول: "لا ينبغي أن تهتموا كثيرًا بهذه الآراء، وهذه الشائعات، أعتقد أن الواقع سيظهر أن الأمر ليس كذلك".
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