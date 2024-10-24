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بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
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https://sarabic.ae/20241024/الرئيس-الصيني-سنعمل-على-تطوير-التعاون-مع-إيران-بغض-النظر-عن-الوضع-الدولي-1094102888.html
الرئيس الصيني: سنعمل على تطوير التعاون مع إيران بغض النظر عن الوضع الدولي
الرئيس الصيني: سنعمل على تطوير التعاون مع إيران بغض النظر عن الوضع الدولي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن "الصين ستعمل على تطوير التعاون الودي مع إيران، بغض النظر عن تغييرات الوضع الدولي والإقليمي". 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T06:19+0000
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وشدد الرئيس الصيني، خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، على أن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية وأمنها وكرامتها الوطنية، وتعزيز تنميتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل مطرد".وأوضح أن "الصين مستعدة للعمل مع إيران والدعم المتبادل ودعم المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لكلا البلدين.".كما أكد الرئيس الصيني استعداد بلاده "لتعزيز التبادلات والتعاون مع إيران في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين".وتبدأ فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، ووصل الثلاثاء الماضي، عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تختتم اليوم.وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أعلن أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها.يأتي ذلك على وقع التوترات في المنطقة، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023. كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-الإيراني-بريكس-فرصة-لدول-العالم-لعدم-ربط-مصيرها-بمصير-بالغرب-1094079174.html
https://sarabic.ae/20241022/سيارة-الرئيس-الصيني-تلفت-الأنظار-في-قازان-فيديو-------1094042523.html
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الصين, أخبار إيران, إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة بريكس 2024, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, أخبار إيران, إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة بريكس 2024, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الصيني: سنعمل على تطوير التعاون مع إيران بغض النظر عن الوضع الدولي

06:19 GMT 24.10.2024
© Photo / Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / Sergey Bobylev/Photo host agency brics-russia2024.ru
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن "الصين ستعمل على تطوير التعاون الودي مع إيران، بغض النظر عن تغييرات الوضع الدولي والإقليمي".
وشدد الرئيس الصيني، خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، على أن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية وأمنها وكرامتها الوطنية، وتعزيز تنميتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل مطرد".
وأوضح أن "الصين مستعدة للعمل مع إيران والدعم المتبادل ودعم المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لكلا البلدين.".
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
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كما أكد الرئيس الصيني استعداد بلاده "لتعزيز التبادلات والتعاون مع إيران في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين".
وتبدأ فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، ووصل الثلاثاء الماضي، عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تختتم اليوم.
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أعلن أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها.
يأتي ذلك على وقع التوترات في المنطقة، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
سيارة الرئيس الصينين، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
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22 أكتوبر, 14:48 GMT
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
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