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بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني يظهر من جديد لتأبين يحيى السنوار.. فيديو
قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني يظهر من جديد لتأبين يحيى السنوار.. فيديو
سبوتنيك عربي
شارك قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، في مراسم تأبين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار،... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T15:40+0000
2024-10-24T15:40+0000
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ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مقطعا مصورا من حضور قاآني مراسم تأبين السنوار، في مسجد الإمام الصادق في ساحة فلسطين، في العاصمة الإيرانية طهران.وكانت وسائل إعلام غربية، أشارت في وقت سابق إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.غير أن قاآني ظهر بعد ذلك، في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان، المسؤول عن ملف لبنان بالفيلق، في العاصمة الإيرانية طهران.وأعلنت إسرائيل رسميا، الخميس الماضي، أن يحيى السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.وبعدها بيوم أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال المعارك في قطاع غزة. وقال الحية في كلمة تلفزيونية: "بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني يظهر من جديد لتأبين يحيى السنوار.. فيديو

15:40 GMT 24.10.2024
© AP Photoالقائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo
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شارك قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، في مراسم تأبين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، الذي اغتيل على يد الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.
ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مقطعا مصورا من حضور قاآني مراسم تأبين السنوار، في مسجد الإمام الصادق في ساحة فلسطين، في العاصمة الإيرانية طهران.
وكانت وسائل إعلام غربية، أشارت في وقت سابق إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.
غير أن قاآني ظهر بعد ذلك، في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان، المسؤول عن ملف لبنان بالفيلق، في العاصمة الإيرانية طهران.
وأعلنت إسرائيل رسميا، الخميس الماضي، أن يحيى السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
وبعدها بيوم أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال المعارك في قطاع غزة. وقال الحية في كلمة تلفزيونية: "بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة حماس بعد وفاة يحيى السنوار - سبوتنيك عربي
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أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة "حماس" بعد مقتل يحيى السنوار
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