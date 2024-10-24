https://sarabic.ae/20241024/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق---عاجل-1094099635.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T01:05+0000
2024-10-24T01:05+0000
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وأوضح مراسلنا بعد سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، تبين اشتعال النيران بمحطة للوقود جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في حي (كفرسوسة) بدمشق.في السياق ذاته، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري إلى موقع الحريق، حيث تعمل على إخماده.يتبع...
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
01:05 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 02:12 GMT 24.10.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح مراسلنا بعد سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، تبين اشتعال النيران بمحطة للوقود جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في حي (كفرسوسة) بدمشق.
في السياق ذاته، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري إلى موقع الحريق، حيث تعمل على إخماده.