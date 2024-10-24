https://sarabic.ae/20241024/نشوب-حريق-كبير-داخل-مستودع-إمدادات-الجيش-الأمريكي-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1094131032.html
نشوب حريق كبير داخل مستودع إمدادات الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية... فيديو
نشوب حريق كبير داخل مستودع إمدادات الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق كبير، اليوم الخميس، في مستودع إمدادات الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية، وهي منشأة تابعة للقوات الأمريكية في مدينة بوسان. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T14:55+0000
2024-10-24T14:55+0000
2024-10-24T14:55+0000
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وأصدرت سلطات الإطفاء في بوسان "المستوى الثاني" من الاستجابة للحريق، الذي نشب في المستودع رقم 55، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ومستودع الإمدادات رقم 55 هو منشأة عسكرية أمريكية، تقوم بتخزين المعدات العسكرية الأمريكية، التي يتم جلبها إلى ميناء بوسان.وكان المستودع خاليا وقت اندلاع الحريق، ولم تقع إصابات.وكان يحتوي المستودع على مواد قابلة للاحتراق، مثل مواد البناء، والبولي يوريثان، والمطاط، لكن لم تكن هناك أي إمدادات عسكرية.وأرسلت مدينة بوسان إشعارا بالسلامة إلى سكان المنطقة، وحثتهم من خلاله على "إغلاق النوافذ، والحذر من وقوع حوادث تتعلق بالسلامة، بسبب نشأة كمية كبيرة من الدخان والغبار".ونشر الجيش الأمريكي أيضا، 3 سيارات إطفاء، و11 فردا لإطفاء الحريق، بشكل مشترك، مع السلطات الكورية الجنوبية.ووفقا لاتفاقية وضع القوات بين كوريا الجنوبية وأمريكا، فقد تم تقييد الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحريق جزئيا.وقال مسؤول في إدارة إطفاء بوسان: "لا يمكننا إجراء مقابلات أو تقديم معلومات مفصلة، لأنها منشأة أمنية عسكرية".
https://sarabic.ae/20240630/كوريا-الشمالية-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة-هجومية-وساحقة-ضد-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-واليابان-1090326577.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
نشوب حريق كبير داخل مستودع إمدادات الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية... فيديو
اندلع حريق كبير، اليوم الخميس، في مستودع إمدادات الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية، وهي منشأة تابعة للقوات الأمريكية في مدينة بوسان.
وأصدرت سلطات الإطفاء في بوسان "المستوى الثاني" من الاستجابة للحريق، الذي نشب في المستودع رقم 55، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
ومستودع الإمدادات رقم 55 هو منشأة عسكرية أمريكية، تقوم بتخزين المعدات العسكرية الأمريكية، التي يتم جلبها إلى ميناء بوسان.
وكان المستودع خاليا وقت اندلاع الحريق، ولم تقع إصابات.
وكان يحتوي المستودع على مواد قابلة للاحتراق، مثل مواد البناء، والبولي يوريثان، والمطاط، لكن لم تكن هناك أي إمدادات عسكرية.
وأرسلت مدينة بوسان إشعارا بالسلامة إلى سكان المنطقة، وحثتهم من خلاله على "إغلاق النوافذ، والحذر من وقوع حوادث تتعلق بالسلامة، بسبب نشأة كمية كبيرة من الدخان والغبار".
ونشر الجيش الأمريكي
أيضا، 3 سيارات إطفاء، و11 فردا لإطفاء الحريق، بشكل مشترك، مع السلطات الكورية الجنوبية.
ووفقا لاتفاقية وضع القوات بين كوريا الجنوبية وأمريكا، فقد تم تقييد الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحريق جزئيا.
وقال مسؤول في إدارة إطفاء بوسان: "لا يمكننا إجراء مقابلات أو تقديم معلومات مفصلة، لأنها منشأة أمنية عسكرية".