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الرئيس الإيراني يوضح كيف سيتم إحباط مؤامرات أمريكا وحلفائها من خلال قمة "بريكس"
الرئيس الإيراني يوضح كيف سيتم إحباط مؤامرات أمريكا وحلفائها من خلال قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
شرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خطط وإنجازات زيارته إلى قازان في روسيا، من أجل حضور قمة "بريكس"، التي ختمت أعمالها أمس الخميس. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T15:25+0000
2024-10-25T15:25+0000
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وقال في معرض إشارته إلى تحالف دول "بريكس" لإنهاء الأحادية الأمريكية، إن "تنفيذ ما تقرر في قمة "بريكس 2024"، من شأنه أن يُبطل مفعول مؤامرات أمريكا والدول الشريكة لها مع مرور الوقت".جاء ذلك فور وصول بزشكيان إلى مطار مهرآباد الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، بعد ختام زيارته إلى روسيا، التي استمرت 3 أيام، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأكد الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن "المشاركة في قمتي "بريكس" و"بريكس بلس" حققت إنجازات طيبة"، مشيرا إلى أن "هذه هي القمة الأولى لـ"بريكس" التي تشارك فيها إيران كعضو جديد وحقيقي في "بريكس".وفي إشارة إلى حضور 30 ​​دولة مراقبة، و6 منظمات دولية في قمة "بريكس" في روسيا، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: "إن "بريكس" تنوي في الواقع مواجهة الأحادية الأمريكية فيما يتعلق بالدولار، لأن هذه الدولة تستطيع استخدام أي دولة متى شاءت".وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
https://sarabic.ae/20241024/الرئيس-الإيراني-انضمام-أعضاء-جدد-إلى-بريكس-دليل-على-نفوذها-المتزايد--1094109870.html
https://sarabic.ae/20241023/على-هامش-قمة-بريكس-الرئيس-المصري-يؤكد-لنظيره-الإيراني-أهمية-نزع-فتيل-التوتر-الإقليمي-فيديو-1094086753.html
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إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الرئيس الإيراني يوضح كيف سيتم إحباط مؤامرات أمريكا وحلفائها من خلال قمة "بريكس"

15:25 GMT 25.10.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
© AP Photo
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شرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خطط وإنجازات زيارته إلى قازان في روسيا، من أجل حضور قمة "بريكس"، التي ختمت أعمالها أمس الخميس.
وقال في معرض إشارته إلى تحالف دول "بريكس" لإنهاء الأحادية الأمريكية، إن "تنفيذ ما تقرر في قمة "بريكس 2024"، من شأنه أن يُبطل مفعول مؤامرات أمريكا والدول الشريكة لها مع مرور الوقت".
جاء ذلك فور وصول بزشكيان إلى مطار مهرآباد الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، بعد ختام زيارته إلى روسيا، التي استمرت 3 أيام، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي وصل للمشاركة في قمة بريكس الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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وأكد الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن "المشاركة في قمتي "بريكس" و"بريكس بلس" حققت إنجازات طيبة"، مشيرا إلى أن "هذه هي القمة الأولى لـ"بريكس" التي تشارك فيها إيران كعضو جديد وحقيقي في "بريكس".
وفي إشارة إلى حضور 30 ​​دولة مراقبة، و6 منظمات دولية في قمة "بريكس" في روسيا، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: "إن "بريكس" تنوي في الواقع مواجهة الأحادية الأمريكية فيما يتعلق بالدولار، لأن هذه الدولة تستطيع استخدام أي دولة متى شاءت".
وأشار إلى أن "أمريكا تريد فرض العقوبات، وإضافة المزيد من المشاكل الاقتصادية إلى العالم".
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
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وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
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