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https://sarabic.ae/20241025/خبير-لا-أحد-يستطيع-عزل-روسيا-ووجود-غوتيرش-في-قمة-بريكس-تأكيد-لأهميتها-1094148616.html
خبير: لا أحد يستطيع عزل روسيا ووجود غوتيرش في قمة "بريكس" تأكيد لأهميتها
خبير: لا أحد يستطيع عزل روسيا ووجود غوتيرش في قمة "بريكس" تأكيد لأهميتها
سبوتنيك عربي
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن عزل روسيا عن الساحة الدولية أمر غير ممكن، باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية عظمى ولها شراكات استراتيجية ضمن... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T08:29+0000
2024-10-25T08:29+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
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العالم
العالم العربي
قمة بريكس 2024
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وأشار البرديسي في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أنه "حتى لو لم تكن هناك مجموعة "بريكس"، فإن عزل روسيا سيكون مستحيلاً من الناحية القانونية، حيث تتطلب العقوبات أن تكون دولية، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن، الذي تملك روسيا فيه حق النقض (الفيتو). وبالتالي، لا يمكن فرض عزلة دولية فعالة على روسيا".وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الدكتور البرديسي أنها "لا تعدو كونها "كومبارس" في المسرح الدولي، حيث تحركها الولايات المتحدة وحلف الناتو وفقًا لمصالحهم"، معتبرا أن "الدعم الأمريكي والأوروبي هو المعول عليه، وأن أوكرانيا ليست الفاعل الحقيقي بل هي منفذ للسياسات الغربية".وأضاف أن "تجمع "بريكس" يبشر بأمل جديد ونظام عالمي قائم على احترام الدول وحقوق الشعوب سياسيًا واقتصاديًا"، موضحا أن "الأنظمة التي نتجت عن الغرب الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية عبر المؤسسات التمويلية تفرض ضغوطًا هائلة على الدول النامية، التي تسعى لتحقيق تسهيلات تحقق ما تتطلع إليه شعوبها وتتحرر من الهيمنة الغربية التي تتدخل في شؤونها الداخلية، مما يتعارض مع مبادئ التنظيم الدولي".وختم الدكتور البرديسي حديثه بالقول أن "قمة "بريكس" تمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الدولية، وتهدف إلى خلق نظام عالمي أكثر عدالة واحترامًا لسيادة الدول".وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.خبراء: بوتين يرسم خارطة تعدد الأقطاب وقمة قازان مؤشر على نهاية الهيمنة الأمريكيةبوتين يعلن عن "واقع مالي مستقل" بين دول "بريكس"
https://sarabic.ae/20241023/أهم-بنود-إعلان-قمة-بريكس-2024--1094084990.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, خبير, العالم, العالم العربي, قمة بريكس 2024
تقارير سبوتنيك, حصري, خبير, العالم, العالم العربي, قمة بريكس 2024

خبير: لا أحد يستطيع عزل روسيا ووجود غوتيرش في قمة "بريكس" تأكيد لأهميتها

08:29 GMT 25.10.2024
© Photo / Alexey Nikolsky/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول "بريكس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Photo / Alexey Nikolsky/Photo host agency brics-russia2024.ru
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حصري
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن عزل روسيا عن الساحة الدولية أمر غير ممكن، باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية عظمى ولها شراكات استراتيجية ضمن مجموعة "بريكس" والعديد من الدول الأخرى، موضحا أن هناك طلبات متعددة للانضمام إلى هذا المنظمة، وهو ما يمثل طوق النجاة من الهيمنة الغربية وطرد النموذج الغربي.
وأشار البرديسي في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أنه "حتى لو لم تكن هناك مجموعة "بريكس"، فإن عزل روسيا سيكون مستحيلاً من الناحية القانونية، حيث تتطلب العقوبات أن تكون دولية، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن، الذي تملك روسيا فيه حق النقض (الفيتو). وبالتالي، لا يمكن فرض عزلة دولية فعالة على روسيا".

ولفت الخبير إلى أهمية حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقمة، معتبرًا "أن ذلك يؤكد على أهمية وقوة وفعالية هذا التجمع". وفي هذا السياق، أشار إلى "الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لإدارة غوتيريش، معبرًا عن ذلك بأن "إسرائيل" اعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الدكتور البرديسي أنها "لا تعدو كونها "كومبارس" في المسرح الدولي، حيث تحركها الولايات المتحدة وحلف الناتو وفقًا لمصالحهم"، معتبرا أن "الدعم الأمريكي والأوروبي هو المعول عليه، وأن أوكرانيا ليست الفاعل الحقيقي بل هي منفذ للسياسات الغربية".
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
أهم بنود إعلان قمة "بريكس" 2024
23 أكتوبر, 15:05 GMT
وأضاف أن "تجمع "بريكس" يبشر بأمل جديد ونظام عالمي قائم على احترام الدول وحقوق الشعوب سياسيًا واقتصاديًا"، موضحا أن "الأنظمة التي نتجت عن الغرب الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية عبر المؤسسات التمويلية تفرض ضغوطًا هائلة على الدول النامية، التي تسعى لتحقيق تسهيلات تحقق ما تتطلع إليه شعوبها وتتحرر من الهيمنة الغربية التي تتدخل في شؤونها الداخلية، مما يتعارض مع مبادئ التنظيم الدولي".
وختم الدكتور البرديسي حديثه بالقول أن "قمة "بريكس" تمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الدولية، وتهدف إلى خلق نظام عالمي أكثر عدالة واحترامًا لسيادة الدول".
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
خبراء: بوتين يرسم خارطة تعدد الأقطاب وقمة قازان مؤشر على نهاية الهيمنة الأمريكية
بوتين يعلن عن "واقع مالي مستقل" بين دول "بريكس"
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