مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

عربي
إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241025/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-دمشق-1094174408.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T23:07+0000
2024-10-25T23:32+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093488509_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_a0afe47545a0d8da939fa01f22344169.jpg
وأضاف المراسل، بأن تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادي أعقبه سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص، بالإضافة إلى سماع أصوات تحليق طيران حربي في منطقة الحدود السورية الأردنية.وأوضح مراسل سبوتنيك في "السويداء" جنوبي سوريا، أن طائرات إسرائيلية استهدفت من فوق الجولان المحتل موقعا عسكريا في منطقة (تل قليب) بريف المحافظة الشرقي، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة. وأفادت مصادر لـ "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في محافظات دمشق وريفها وحمص ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه الأراضي الإيرانية وعبرت الأجواء جنوب ووسط سوريايتبع...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093488509_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_46cdac7a714aa45088667b5c9fd54fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

23:07 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 23:32 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Basil Shartouhالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق.
وأضاف المراسل، بأن تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادي أعقبه سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص، بالإضافة إلى سماع أصوات تحليق طيران حربي في منطقة الحدود السورية الأردنية.
وأوضح مراسل سبوتنيك في "السويداء" جنوبي سوريا، أن طائرات إسرائيلية استهدفت من فوق الجولان المحتل موقعا عسكريا في منطقة (تل قليب) بريف المحافظة الشرقي، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.
وأفادت مصادر لـ "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في محافظات دمشق وريفها وحمص ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه الأراضي الإيرانية وعبرت الأجواء جنوب ووسط سوريا
يتبع...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала