https://sarabic.ae/20241025/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-دمشق-1094174408.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T23:07+0000
2024-10-25T23:07+0000
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وأضاف المراسل، بأن تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادي أعقبه سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص، بالإضافة إلى سماع أصوات تحليق طيران حربي في منطقة الحدود السورية الأردنية.وأوضح مراسل سبوتنيك في "السويداء" جنوبي سوريا، أن طائرات إسرائيلية استهدفت من فوق الجولان المحتل موقعا عسكريا في منطقة (تل قليب) بريف المحافظة الشرقي، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة. وأفادت مصادر لـ "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في محافظات دمشق وريفها وحمص ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه الأراضي الإيرانية وعبرت الأجواء جنوب ووسط سوريايتبع...
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
23:07 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 23:32 GMT 25.10.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق.
وأضاف المراسل، بأن تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادي أعقبه سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص، بالإضافة إلى سماع أصوات تحليق طيران حربي في منطقة الحدود السورية الأردنية.
وأوضح مراسل سبوتنيك في "السويداء" جنوبي سوريا، أن طائرات إسرائيلية استهدفت من فوق الجولان المحتل موقعا عسكريا في منطقة (تل قليب) بريف المحافظة الشرقي، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.
وأفادت مصادر لـ "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في محافظات دمشق وريفها وحمص ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه الأراضي الإيرانية وعبرت الأجواء جنوب ووسط سوريا