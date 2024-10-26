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إعلام أمريكي: صينيون اخترقوا هاتفي ترامب ونائبه
إعلام أمريكي: صينيون اخترقوا هاتفي ترامب ونائبه
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، والمرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس،... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T10:09+0000
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دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأضافت الوسائل الأمريكية أن "المحققين يحاولون تحديد هل حصل القراصنة على معلومات عن ترامب، ونائبه أم لا"، ولم تعلّق حملة ترامب، على أي من هذه الأخبار، حتى الآن.وأوضحت الوسائل الإعلامية الأمريكية أن "حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع، أن ترامب وفانس، كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم عبر اختراق شبكة "فيرايزون" اللاسلكية".وفي وقت سابق، وجّهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لـ3 أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني ومحاولة التأثير على انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241025/ترامب-يدعو-إلى-فرض-عقوبة-الإعدام-على-أي-مهاجر-يقتل-مواطنا-أمريكيا-فيديو-1094173787.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

إعلام أمريكي: صينيون اخترقوا هاتفي ترامب ونائبه

10:09 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، والمرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، قد تعرضت هواتفهما "لاختراق من قبل قراصنة صينيين".
وأضافت الوسائل الأمريكية أن "المحققين يحاولون تحديد هل حصل القراصنة على معلومات عن ترامب، ونائبه أم لا"، ولم تعلّق حملة ترامب، على أي من هذه الأخبار، حتى الآن.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
ترامب يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا.. فيديو
أمس, 20:24 GMT
وأوضحت الوسائل الإعلامية الأمريكية أن "حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع، أن ترامب وفانس، كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم عبر اختراق شبكة "فيرايزون" اللاسلكية".
وفي وقت سابق، وجّهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لـ3 أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني ومحاولة التأثير على انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
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