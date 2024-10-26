https://sarabic.ae/20241026/إعلام-أمريكي-صينيون-اخترقوا-هاتفي-ترامب-ونائبه-1094182128.html
إعلام أمريكي: صينيون اخترقوا هاتفي ترامب ونائبه
إعلام أمريكي: صينيون اخترقوا هاتفي ترامب ونائبه
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، والمرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس،... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T10:09+0000
2024-10-26T10:09+0000
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دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأضافت الوسائل الأمريكية أن "المحققين يحاولون تحديد هل حصل القراصنة على معلومات عن ترامب، ونائبه أم لا"، ولم تعلّق حملة ترامب، على أي من هذه الأخبار، حتى الآن.وأوضحت الوسائل الإعلامية الأمريكية أن "حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع، أن ترامب وفانس، كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم عبر اختراق شبكة "فيرايزون" اللاسلكية".وفي وقت سابق، وجّهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لـ3 أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني ومحاولة التأثير على انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241025/ترامب-يدعو-إلى-فرض-عقوبة-الإعدام-على-أي-مهاجر-يقتل-مواطنا-أمريكيا-فيديو-1094173787.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
إعلام أمريكي: صينيون اخترقوا هاتفي ترامب ونائبه
زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، والمرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، قد تعرضت هواتفهما "لاختراق من قبل قراصنة صينيين".
وأضافت الوسائل الأمريكية أن "المحققين يحاولون تحديد هل حصل القراصنة على معلومات عن ترامب،
ونائبه أم لا"، ولم تعلّق حملة ترامب، على أي من هذه الأخبار، حتى الآن.
وأوضحت الوسائل الإعلامية الأمريكية أن "حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع، أن ترامب
وفانس، كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم عبر اختراق شبكة "فيرايزون" اللاسلكية".
وفي وقت سابق، وجّهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لـ3 أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني ومحاولة التأثير على انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.