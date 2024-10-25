https://sarabic.ae/20241025/ترامب-يدعو-إلى-فرض-عقوبة-الإعدام-على-أي-مهاجر-يقتل-مواطنا-أمريكيا-فيديو-1094173787.html
ترامب يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا.. فيديو
ترامب يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى فرض عقوبة الإعدام ضد أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا أو ضابط إنفاذ... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T20:24+0000
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وقال ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية تكساس الأمريكي: "أطالب هنا بعقوبة الإعدام لأي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا أو ضابط إنفاذ القانون".كما تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري في كلمته، بكسر الرقم القياسي للرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور، من حيث ترحيل المهاجرين من أمريكا.وقال ترامب: "كان أيزنهاور رجلا معتدلا، لكنه يحمل الرقم القياسي في الترحيل لأنه لم يستطع تحمل تدفق الناس إلى البلاد، وأعتقد أننا سنحطم هذا الرقم القياسي، ليس أنني أريد كسر رقمه، لكن ليس لدينا خيار آخر".وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، دونالد ترامب، أعرب الشهر الجاري عن نيته تفعيل قانون يعود تاريخ إقراره إلى أكثر من قرنين من الزمن، بشأن التعامل مع المهاجرين واحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب، بحسب قوله.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإنه خلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها عملية "أورورا".ويسعى ترامب، من وراء تفعيل القانون الذي يعود لعام 1798، وكان قد صدر في عهد الرئيس الأمريكي جون آدامز، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، بحسب الوسائل الإعلامية الأمريكية.والقانون الذي تحدث عنه ترامب، يُسمح بموجبه للسلطات باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأمريكية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيمثل الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري دونالد ترامب.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا.. فيديو
دعا الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى فرض عقوبة الإعدام ضد أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا أو ضابط إنفاذ القانون.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية تكساس الأمريكي: "أطالب هنا بعقوبة الإعدام لأي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا أو ضابط إنفاذ القانون".
كما تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري في كلمته، بكسر الرقم القياسي للرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور، من حيث ترحيل المهاجرين من أمريكا.
وقال ترامب: "كان أيزنهاور رجلا معتدلا، لكنه يحمل الرقم القياسي في الترحيل لأنه لم يستطع تحمل تدفق الناس إلى البلاد، وأعتقد أننا سنحطم هذا الرقم القياسي، ليس أنني أريد كسر رقمه، لكن ليس لدينا خيار آخر".
وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، دونالد ترامب، أعرب الشهر الجاري عن نيته تفعيل قانون يعود تاريخ إقراره إلى أكثر من قرنين من الزمن
، بشأن التعامل مع المهاجرين واحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب، بحسب قوله.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإنه خلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب
عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها عملية "أورورا".
ويسعى ترامب، من وراء تفعيل القانون الذي يعود لعام 1798، وكان قد صدر في عهد الرئيس الأمريكي جون آدامز، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، بحسب الوسائل الإعلامية الأمريكية.
والقانون الذي تحدث عنه ترامب
، يُسمح بموجبه للسلطات باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأمريكية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيمثل الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري دونالد ترامب.