https://sarabic.ae/20241016/عمره-أكثر-من-قرنين-ما-قصة-القانون-الذي-لوح-ترامب-باستخدامه-لترحيل-المهاجرين؟-1093814694.html

عمره أكثر من قرنين.. ما قصة القانون الذي لوح ترامب باستخدامه لترحيل المهاجرين؟

عمره أكثر من قرنين.. ما قصة القانون الذي لوح ترامب باستخدامه لترحيل المهاجرين؟

سبوتنيك عربي

أعرب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، عن نيته تفعيل قانون يعود تاريخ إقراره إلى أكثر من قرنين من الزمن، بشأن... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T09:21+0000

2024-10-16T09:21+0000

2024-10-16T09:21+0000

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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فأنه خلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا في ولاية كولورادو، كشف ترامب عن خطته لاستهداف "كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية" في الولايات المتحدة، في عملية أسماها عملية "أورورا".ويسعى ترامب، من وراء تفعيل القانون الذي يعود لعام 1798، وكان قد صدر في عهد الرئيس الأمريكي جون آدامز، لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، بحسب الوسائل الإعلامية الأمريكية.والقانون الذي تحدث عنه ترامب، يُسمح بموجبه للسلطات باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأمريكية.متى استخدم القانون؟استُخدم القانون 3 مرات، خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أنه سيكون من الصعب على ترامب استخدام هذا القانون، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة "دولة أجنبية" تؤثر على الوضع الأمريكي.وحذر خبراء وحقوقيون في مجال الحريات المدنية من أن تطبيق ذلك القانون قد ينتهك حقوق المهاجرين، ويؤدي إلى احتجاز أفراد مقيمين بشكل شرعي وأطفالهم المولودين في الولايات المتحدة.ومن المعروف عن ترامب، منذ أن كان رئيسا لأمريكيا، معاداته ومكافحته للمهاجرين الموجودين بأمريكا، حيث وعد بعمليات ترحيل جماعية بمجرد عودته إلى السلطة، وبأحكام سجن مشددة على المهاجرين غير الشرعيين.وقال ترامب: "سندافع عن حضارتنا. لن نسمح بغزونا، ولن نسمح باحتلالنا. سنستعيد سيادتنا".

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