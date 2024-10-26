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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241026/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-17-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-80-دقيقة---عاجل-1094196180.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 17 طائرة مسيرة أوكرانية في 80 دقيقة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 17 طائرة مسيرة أوكرانية في 80 دقيقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد ، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء أمس السبت، 17 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء أربع مقاطعات روسية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T22:10+0000
2024-10-26T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: " في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، من الساعة 22.00 إلى الساعة 23.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت بالأراضي الروسية".وأضافت الوزارة في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 17 طائرة بدون طيار أوكرانية ، منها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
https://sarabic.ae/20241024/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-50-مدربا-ومشغلا-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-كوراخوفو-1094106668.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 17 طائرة مسيرة أوكرانية في 80 دقيقة

22:10 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 22:32 GMT 26.10.2024)
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الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد ، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء أمس السبت، 17 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء أربع مقاطعات روسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: " في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، من الساعة 22.00 إلى الساعة 23.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت بالأراضي الروسية".
تدمير ورشة للطائرات المسيرة في كوراخوفو في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 مدربا ومشغلا للطائرات المسيرة الأوكرانية في كوراخوفو
24 أكتوبر, 08:17 GMT
وأضافت الوزارة في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 17 طائرة بدون طيار أوكرانية ، منها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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