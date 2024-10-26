https://sarabic.ae/20241026/الدفاع-الجوي-الإيراني-يكشف-نتائج-الهجوم-الإسرائيلي-1094176280.html

الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي

الدفاع الجوي الإيراني يكشف نتائج الهجوم الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه "ملابسات" ونتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T04:20+0000

2024-10-26T04:20+0000

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن قيادة قوات الدفاع الجوي الإيراني، قولها: "على الرغم من التحذيرات السابقة، التي أصدرها مسؤولو الجمهورية الإسلامية للنظام الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، فإن هذا النظام المزيف هاجم مواقع عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام".وتابع البيان الإيراني: "نجحت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة في اعتراض والتصدي لهذا العمل العدواني، فيما لحقت أضرار محدودة ببعض المواقع، فيما يجري تقييم أبعاد تلك الهجمة".واختتم بيان قيادة الدفاع الجوي الإيراني، بدعوة الشعب الإيراني إلى "الحفاظ على التضامن والسلام، ومتابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى شائعات وسائل الإعلام المعادية".وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أفادت لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".تزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إتمام الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، مؤكدًا تنفيذ "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، ما أحبط التهديدات المباشرة لدولة إسرائيل".وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي بذلك أنجز مهمته"، متوعدًا إيران أنها إذا ارتكبت "خطأ البدء بجولة جديدة من التصعيد، فسنكون ملزمين بالرد"، على حد قوله.واختتم قائلا: "رسالتنا واضحة، وهي أن كل من يهدد دولة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع سيدفع ثمنا باهظا، لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بشكل حاسم، ونحن مستعدون بالهجوم والدفاع عن دولة وشعب إسرائيل".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بـ"تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل".

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