https://sarabic.ae/20241026/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بريانسك-1094194595.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T19:20+0000

2024-10-26T19:20+0000

2024-10-26T19:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأفادت الوزارة في بيان بأنه: "بين الساعة 19:20 والساعة 19:50 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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