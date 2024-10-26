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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241026/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بريانسك-1094194595.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T19:20+0000
2024-10-26T19:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الوزارة في بيان بأنه: "بين الساعة 19:20 والساعة 19:50 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241026/مشاهد-لـسو-34-روسية-وهي-تشن-ضربات-مباشرة-على-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو---1094190210.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

19:20 GMT 26.10.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 12 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه: "بين الساعة 19:20 والساعة 19:50 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
طائرة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
14:36 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
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