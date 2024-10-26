https://sarabic.ae/20241026/رسميا-كاف-يقرر-معاقبة-ليبيا-بالهزيمة-بثلاثية-أمام-نيجيريا-1094191800.html
رسميا... "كاف" يقرر معاقبة ليبيا بالهزيمة بثلاثية أمام نيجيريا
رسميا... "كاف" يقرر معاقبة ليبيا بالهزيمة بثلاثية أمام نيجيريا
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، عن معاقبة ليبيا بالهزيمة بثلاثية نظيفة أمام نيجيريا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T16:16+0000
2024-10-26T16:16+0000
2024-10-26T16:16+0000
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ونشر الكاف، مساء اليوم السبت، مجموعة من القرارات المهمة حول لعبة كرة القدم في القارة السمراء، أهمها قراره الخاص بأزمة مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، التي لم تُجرَ في 15 أكتوبر الجاري.وكانت البعثة النيجيرية قد احتجت رسميا على ظروف استقبالها في الأراضي الليبية، عشية وصولها إلى ليبيا لإجراء المباراة، حيث تحولت مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة إلى ملف نزاع كبير بين المنتخبين وأزمة في أروقة الاتحاد الأفريقي للعبة.وكان الاتحاد النيجيري قرر إعادة المنتخب إلى بلاده بعد ساعات من وصوله إلى مطار الأبرق في ليبيا، احتجاجا على ما وصفه المسؤولون النيجيريون بالاستقبال المهين للبعثة.وغادرت البعثة النيجيرية الأراضي الليبية في اليوم التالي، وهو ما جعل "كاف" يقرر إلغاء المباراة وتحويل ملفها، آنذاك، إلى لجنة التأديب للنظر فيها.وأعلنت لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبار منتخب ليبيا خاسرا لمباراته أمام نيجيريا بنتيجة 3 - 0 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.
https://sarabic.ae/20220330/جماهير-نيجيريا-تحطم-مرافق-الاستاد-بعد-فشل-منتخبها-في-التأهل-لكأس-العالم-فيديو-1060647011.html
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أخبار ليبيا اليوم, نيجيريا, رياضة
أخبار ليبيا اليوم, نيجيريا, رياضة
رسميا... "كاف" يقرر معاقبة ليبيا بالهزيمة بثلاثية أمام نيجيريا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، عن معاقبة ليبيا بالهزيمة بثلاثية نظيفة أمام نيجيريا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.
ونشر الكاف، مساء اليوم السبت، مجموعة من القرارات المهمة حول لعبة كرة القدم في القارة السمراء، أهمها قراره الخاص بأزمة مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، التي لم تُجرَ في 15 أكتوبر الجاري.
وكانت البعثة النيجيرية قد احتجت رسميا على ظروف استقبالها في الأراضي الليبية، عشية وصولها إلى ليبيا لإجراء المباراة، حيث تحولت مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة إلى ملف نزاع كبير بين المنتخبين وأزمة في أروقة الاتحاد الأفريقي للعبة.
وكان الاتحاد النيجيري قرر إعادة المنتخب إلى بلاده بعد ساعات من وصوله إلى مطار الأبرق في ليبيا، احتجاجا على ما وصفه المسؤولون النيجيريون بالاستقبال المهين للبعثة.
وغادرت البعثة النيجيرية
الأراضي الليبية في اليوم التالي، وهو ما جعل "كاف" يقرر إلغاء المباراة وتحويل ملفها، آنذاك، إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
وأعلنت لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبار منتخب ليبيا خاسرا لمباراته أمام نيجيريا بنتيجة 3 - 0 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.